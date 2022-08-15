Бухынбалтэ делает всё для примирения с Иваном Барзиковым
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Бухынбалтэ делает всё для примирения с Иваном Барзиковым

Бухынбалтэ делает всё для примирения с Иваном Барзиковым
Кристина Бухынбалтэ решила первая пойти на встречу и помириться с Иваном Барзиковым. Она познакомила его с родителями и решила поговорить... Иван Барзиков и Кристина Бухынбалтэ продолжают выяснять отношения. Хоть Ваня и поддерживает Крис в конкурсе «Королева Дом-2», они до сих пор не могут устранить все разногласия и прийти к миру. Однако им вместе необходимо заботиться о своём питомце, Лео, что их немного сближает.

Судя по всему, Кристина в очередной раз попыталась помириться с Ваней. В самом начале она решила познакомить его по видеосвязи со своими родителями, которые спели Барзикову песню. Креативный подход он, естественно, оценил. После Бухынбалтэ вновь решила пойти навстречу и позвала своего избранника на разговор.

По словам администрации Дом-2 за неделю ругани пара многое наговорила друг другу. Естественно, сейчас будет очень непросто «переварить» всю эту информацию и прийти к миру.

В итоге разговоры Барзиков и Бухынбалтэ вели фактически до утра, в то время как остальные домовцы плавно перемещались из одного ночного клуба в другой. Интересно, помирятся ли они до отпуска или Ване придётся пережить очередную проверку, как это было с Женей Ромашовым?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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