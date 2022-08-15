ЧП: Подростки погибли, пытаясь скрыться от полиции
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ЧП: Подростки погибли, пытаясь скрыться от полиции

ЧП: Подростки погибли, пытаясь скрыться от полиции
Молодые люди врезались в карету скорой помощи. В Нижнем Тагиле компания подростков угнала автомобиль и на скорости в 170 км/ч врезалась в карету скорой помощи, которая направлялась на вызов. Среди жертв жуткого ДТП четверо детей. Среди погибших также 45-летняя фельдшер скорой помощи Ирина Зентерекова. 48-летнего водителя скорой спасают в больнице. В произошедшем уже разбираются сотрудники правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело. Согласно последней информации, подростки гнали с большой скоростью, так как хотели скрыться от полиции. За рулем Hyundai Accent сидел 16-летний тагильчанин. Он и его товарищи находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Mash. «Как сообщает собственный источник сообщества «Инцидент Нижний Тагил», хорошо знакомый с ситуацией, 16-летний водитель не предоставил преимущества в движении и, проехав на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с каретой скорой помощи. На месте дорожно-транспортного происшествия работали все экстренные службы — несколько нарядов ГИБДД, скорая помощь, сотрудники МЧС. Обстоятельства аварии устанавливаются», — сообщается в группе «ВКонтакте» «Нижний Тагил. Инцидент».
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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