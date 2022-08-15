Чрезмерная худоба Екатерины Варнавы беспокоит поклонников

Диетолог рассказала, почему артистка Екатерина Варнава так сильно похудела. Поклонники актрисы обеспокоены и даже напуганы измученным видом звезды. В последнее время она выгладит сильно истощенной. По мнению диетолога Лии Гавашели, это последствия решения кардинально похудеть: «Раньше Катя Варнава была девушкой в теле. С чем это было связано — сказать сложно. Возможно, она налегала на спиртное, любила хорошо поесть. Возможно, на фигуру таким вот образом сказались стрессы».Изменив образ жизни и режим питания, актриса сбросила сразу слишком много килограммов, и диетолог не скрывает своей обеспокоенности этим фактом. «Это тоже считается нарушением обмена веществ. Когда у женщины мало жира, у нее прослеживается нехватка эстрогенов — страдает женское здоровье, может нарушиться менструальный цикл или вовсе исчезнуть», — приводит слова Лии Гавашели издание «РИА ФАН». При этом сама Варнава считает, что все «идет по плану»: звезда рассказывает в соцсетях свои секреты похудения, добавляя, что перестала есть не только мясо и птицу, но и рыбу, и морепродукты. Кроме того, Екатерина почти никогда не ужинает.