Что об убийстве пауков говорят в православии и исламе, народные приметы
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Что об убийстве пауков говорят в православии и исламе, народные приметы

Что об убийстве пауков говорят в православии и исламе, народные приметы

Пауки очень давно живут в домах вместе с людьми. Но такое соседство не все могут вытерпеть. И если кто-то просто старается избавиться от паутины, не обращая внимание на плетущих ее членистоногих, то других очень пугает даже внешний вид этих созданий. Нужно ли охотиться на пауков в доме, могут ли они принести какой-то вред человеку и можно ли их убивать — об этом мы расскажем далее.

Какая хорошая примета связана с убийством пауков

Некоторые народы верят, что если человек не специально убил паука, то это может принести ему счастье. Но не стоит специально искать этих насекомых, чтобы потом причинить им вред – это не сулит ничего положительного. Как гласят некоторые приметы, если человек случайно убил паука, то он освобождается от всех 40 смертных грехов.

Иные приметы, связанные с пауками

  • Если человек увидел паука в доме или на себе, следует ожидать скорого подарка. Главное, не убить насекомое, иначе никакого сюрприза не будет.
  • В Англии существует такая примета: если положить паука себе в карман, то он принесет прибыль и удачу.
  • Пауки считаются некими защитниками дома, они оберегают жилье от злых чар и потусторонней силы, но убивать их нельзя, иначе можно остаться без защиты.
  • В давние времена из паутины делали различные лекарства и снадобья. Тогда и появилась примета, которая гласит, что если человек убьет паука, этим навлечет на себя болезни.

Считается ли грехом убийство пауков

В христианстве убийство этих насекомых не считается большим грехом. Но если человек сожалеет о своем поступке, то ему необходимо покаяться и сходить в церковь. В исламе это тоже не считается грехом. Даже наоборот, убийство существ, которые каким-то образом несут вред человеку – это нормально и правильно.

Как выгнать пауков из своего жилища

Где любят обустраивать свое жилье эти насекомые:

  • захламленные и грязные дома;
  • балконы с огромным количеством различного хлама;
  • темные и сырые помещения.

Чтобы выгнать пауков из своего дома раз и на всегда, необходимо:

  • чаще проводить генеральную уборку;
  • проветривать все комнаты в доме;
  • выкидывать ненужный хлам;
  • убирать паутину;
  • убирать крошки и остатки пищи со стола;
  • промывать комнатные растения;
  • травить остальных насекомых.

Можно попробовать иной способ. Например, по углам во всех комнатах разложить лимонную или апельсиновую кожуру, каштаны или орехи. Пауки не выносят подобные сильные запахи, поэтому постараются поскорее покинуть место с агрессивной средой.

Можно использовать различные яды и отравы. Аэрозолями следует обработать плинтусы, дверные откосы и все остальные места, которые так нравятся паукам. Но не стоит забывать о собственной защите, а именно о маске и перчатках.

# Общество Лайфхаки
По материалам: rsute

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