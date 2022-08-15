Цыганские дети жестоко избили 10-летнего россиянина

Вадим Карасев

В Новосибирске вступившегося за первоклассника 10-летнего ребенка избили цыганские дети

В Новосибирске дети из цыганского табора избили 10-летнего мальчика. Об этом заявила мать ребенка, сообщает KP.RU.

«Мой ребенок заступился за малыша 6-7 лет, отогнал цыган от него. Они понимали, что у фонтана стоят взрослые и, если начнется драка, вступятся родители. Уволокли моего к парковке, там избили», — сказала мать мальчика.

По словам россиянки, ее сына били два ребенка, остальные цыганские дети стояли и смотрели на это. После случившегося ребенку вызывали скорую помощь — врачи диагностировали у него сотрясение мозга.

Мать ребенка рассказала, что после сотрясения у ребенка есть провалы в памяти. Сотрудники полиции начали проверку.

Ранее в Приморском крае группа подростков жестоко избила 13-летнюю девочку. На кадрах видно, что один из школьников ударил девочку ногой в лицо, в результате чего у нее изо рта пошла кровь.