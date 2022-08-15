Дана Борисова призналась, что рада исчезновению Ольги Бузовой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дана Борисова призналась, что рада исчезновению Ольги Бузовой

Дана Борисова призналась, что рада исчезновению Ольги Бузовой
Ведущая Дана Борисова рассказала о своем отношении к артистке. Телеведущая не смогла пройти мимо шокирующей новости о пропаже Ольги Бузовой в горах Сочи. С поющей ведущей, как выяснилось позднее, все хорошо. Она отдыхает в VIP-отеле и прекрасно себя чувствует, просто в момент пропажи у нее были проблемы со связью. До выяснения подробностей фанаты звезды устроили переполох в соцсетях. В беседу вклинилась и колкая на язык Борисова. Одной лишь фразой телеведущая показала свое отношение к Бузовой.
«Мечта подписчиков! Господи, пусть ее хоть пару недель не найдут», — написала Борисова. Напомним, Ольга Бузова более чем сутки не выходила на связь после полета на вертолете в горы. Продюсер Павел Рудченко цинично прокомментировал этот факт, заявив, что экс-звезду «Дома-2» на российской сцене с легкостью заменит другая певица. Ранее Дана Борисова высказалась о Светлане Лободе и Вере Брежневой, заявивших, что в Россию они больше никогда не приедут.
# Шоу-бизнес Борисова Дана
По материалам: z-aya

Последние новости

Какие предметы и вещи категорически нельзя давать в долг
Какие предметы и вещи категорически нельзя давать в долг
Стало известно о заинтересованности Евросоюза в украинских обстрелах Запорожской АЭС
Стало известно о заинтересованности Евросоюза в украинских обстрелах
Бухынбалтэ делает всё для примирения с Иваном Барзиковым
Бухынбалтэ делает всё для примирения с Иваном Барзиковым
Евгений Петросян растрогал снимком с уткнувшимся в его плечо сыном
Евгений Петросян растрогал снимком с уткнувшимся в его плечо сыном
Арзамасова и Авербух устроили праздник для сына в первый день рождения
Арзамасова и Авербух устроили праздник для сына в первый день рождения
Дана Борисова призналась, что рада исчезновению Ольги Бузовой
Дана Борисова призналась, что рада исчезновению Ольги Бузовой
Тодоровский показал подросшую дочь от Евгении Брик и старшую - от первого брака
Тодоровский показал подросшую дочь от Евгении Брик и старшую - от
Восточный гороскоп на неделю с 15 по 21 августа 2022 года
Восточный гороскоп на неделю с 15 по 21 августа 2022 года
В ремастер Marvel’s Spider-Man можно играть на приставках Xbox
В ремастер Marvel’s Spider-Man можно играть на приставках Xbox
Байден подвергся насмешкам после очередной велопрогулки
Байден подвергся насмешкам после очередной велопрогулки
Минобороны РФ: в ДНР полностью освобожден населенный пункт Пески
Минобороны РФ: в ДНР полностью освобожден населенный пункт Пески
Сергей Жуков искал себе восемнадцатилетнюю девушку
Сергей Жуков искал себе восемнадцатилетнюю девушку

Топ на сегодня

Безверхова продемонстрировала поклонника, который хочет забрать её с Дом-2
Безверхова продемонстрировала поклонника, который хочет забрать её с
Стало известно, почему Кристина Бухынбалтэ может уступить Гориной титул Королевы Дом-2
Стало известно, почему Кристина Бухынбалтэ может уступить Гориной
Сергей Пускепалис об одиноких женщинах: «Царевны-несмеяны, полные эгоцентризма, сидят и ждут принца»
Сергей Пускепалис об одиноких женщинах: «Царевны-несмеяны, полные
Импорт товаров из Европы в Россию за время санкций вырос в 1,5 раза
Импорт товаров из Европы в Россию за время санкций вырос в 1,5 раза
Почему не стоит обгонять на повороте, наплевав на сплошную
Почему не стоит обгонять на повороте, наплевав на сплошную

Еще по теме

Дана Борисова радуется исчезновению Ольги Бузовой: «Господи, пусть ее пару недель не найдут»
В новом клипе Ольги Бузовой Дана Борисова сыграет тусовщицу и наркоманку
Дана Борисова высказалась о пьянстве Бузовой и Волочковой
Дана Борисова обвинила Ольгу Бузову в пьянстве