Дана Борисова призналась, что рада исчезновению Ольги Бузовой

Ведущая Дана Борисова рассказала о своем отношении к артистке. Телеведущая не смогла пройти мимо шокирующей новости о пропаже Ольги Бузовой в горах Сочи. С поющей ведущей, как выяснилось позднее, все хорошо. Она отдыхает в VIP-отеле и прекрасно себя чувствует, просто в момент пропажи у нее были проблемы со связью. До выяснения подробностей фанаты звезды устроили переполох в соцсетях. В беседу вклинилась и колкая на язык Борисова. Одной лишь фразой телеведущая показала свое отношение к Бузовой.«Мечта подписчиков! Господи, пусть ее хоть пару недель не найдут», — написала Борисова. Напомним, Ольга Бузова более чем сутки не выходила на связь после полета на вертолете в горы. Продюсер Павел Рудченко цинично прокомментировал этот факт, заявив, что экс-звезду «Дома-2» на российской сцене с легкостью заменит другая певица. Ранее Дана Борисова высказалась о Светлане Лободе и Вере Брежневой, заявивших, что в Россию они больше никогда не приедут.