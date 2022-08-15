Даниил Спиваковский стал отцом в четвертый раз: фото с ребенком из роддома

Неделю назад, 8 августа 2022 года в семье 52-летнего актера Даниила Спиваковского произошло пополнение. Супруга артиста Светлана родила ребенка. Даниил поделился радостным событием с поклонниками в своих социальных сетях.





Согласно имеющейся информации, в семье Спиваковского снова родился мальчик. Супруги уже воспитывают дочь и двоих сыновей. Пока Даниил и Светлана не оглашают публично имя новорожденного. На своей страничке в социальной сети Инстаграм (запрещена в РФ) счастливый отец благодарит всех за поздравление и рассказывает, что они возвращаются из роддома домой.





Также актер опубликовал фото семьи в полном составе. Лицо новорожденного при этом спрятано под стикером. Впрочем, многие знаменитости придерживаются такого поверья и прячут лица новорожденных, чтобы их случайно (или специально) не сглазили. Подписчики актера оставляют самые теплые пожелания и поздравляют счастливое семейство.





Напомним, что этот ребенок – четвертый в семье Даниила Спиваковского. Супруги также воспитывают дочь Дарью (2008 г.р.) и двоих сыновей: Даниила (2011 г.р.) и Андрея (2013 г.р.). Брак со Светланой – второй в жизни актера. Его первой супругой была актриса Анна Ардова, однокурсница Даниила. Вместе супруги прожили лишь 11 месяцев, но официальный развод состоялся спустя 5 лет. Нынешняя жена Спиваковского младше супруга на 17 лет, что, впрочем, вовсе не мешает паре быть счастливой.