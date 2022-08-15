День 15 августа в истории

День археолога

Этот праздник, в отличие от других профессиональных, не является ни государственным, ни официальным. Существует множество версий его возникновения. Самая распространенная — в этот день родилась выдающийся советский археолог Татьяна Пассек. Первоначально ее день рождения отмечался только в экспедиции ученого, а потом эта традиция постепенно перешла и к другим.

Традиционно в это день проходит «Посвящение в археологи».

56 лет назад (1966) в Москве подписано соглашение Министерства внешней торговли СССР и итальянской компании Fiat, которое предусматривало сотрудничество в создании Волжского автомобильного завода (ВАЗ) и разработке автомобиля ВАЗ

Строительство завода, которое началось в январе 1967 года, было объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Он был возведен за рекордно короткие сроки — всего за три с половиной года. Оборудование для нового предприятия изготавливали на 844 машиностроительных заводах СССР, на 900 заводах других стран, в том числе ФРГ, Италии, Великобритании, Франции.

Первый автомобиль — ВАЗ-2101 — сошел с конвейера завода уже в апреле 1970 года. А 24 марта 1971 года Государственная комиссия приняла в эксплуатацию первую очередь Волжского автозавода.

За всю историю автозавода в Тольятти здесь было собрано порядка 30 миллионов машин 50 различных серийных моделей.

Сегодня «АВТОВАЗ» — крупнейший производитель легковых автомобилей в России и Восточной Европе. Входит в перечень системообразующих организаций России. На предприятии производятся автомобили брендов: LADA, Renault, Nissan, Datsun.

72 года назад (1950) в Москве памятник А.С. Пушкину был перенесен с Тверского бульвара на Страстную площадь

Идея создания памятника поэту появилась практически сразу после его гибели в 1837 году, но из-за ряда причин сделать это не представлялось возможным. Во-первых, памятники в то время устанавливались только государственным деятелям, а во-вторых, к Пушкину власти относились весьма прохладно.

Спустя несколько десятилетий правительство все же дало разрешение на создание памятника, но при этом не выделило никаких средств. Деньги на сооружение монумента собирали всем миром. В середине 1870-х годов был объявлен открытый конкурс на проект памятника, победу в котором одержал Александр Опекушин. 18 июня 1880 года памятник Александру Сергеевичу Пушкину был установлен в начале Тверского бульвара на Страстной площади (ныне Пушкинская).

Памятник простоял на этот месте 70 лет, пока не было принято решение передвинуть его ближе к улице Горького (ныне Тверская) на место снесенной после Октябрьской революции колокольни Страстного монастыря.

На новом месте памятник не только развернули на 180 градусов, но и поставили на новый более мощный бетонный фундамент, который значительно увеличил высоту монумента.

99 лет назад (1923) были выпущены первые почтовые марки с надписью «СССР»

Серия из четырех памятных марок была посвящена открытию Первой Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки в Москве. Миниатюры, автором которых был художник Георгий Пашков, выполненные в футуристическом стиле, изображали жнеца, сеятеля, трактор и общий вид выставки.

Марки были выпущены тиражом 500 тысяч экземпляров каждая.

299 лет назад (1723) состоялось торжественное открытие Петергофа

Эта летняя резиденция русских императоров расположена на берегу Финского залива, в 29 километрах от Санкт-Петербурга.

Замысел создания загородного дворца принадлежит Петру I. Согласно его планам, Петергоф, с одной стороны, должен был по своей роскоши не уступать французскому Версалю, а с другой — стать памятником успешному завершению борьбы России за выход к Балтийскому морю.

Строительство резиденции началось в 1711 году. Работы велись под руководством управляющего Канцелярией городовых дел Ульяна Сенявина и архитектора Йозефа Браунштайна, которого позднее сменил Жан‑Батист Леблон.

К моменту открытия в Петергофе был распланирован Нижний парк, прорыт Морской канал, действовала часть фонтанов, были отделаны верхние палаты, построены Монплезир, Марли, практически готов Эрмитаж и ряд других объектов.

После Октябрьской революции в Петергофе был открыт музей. Во время Великой Отечественной войны он сильно пострадал. Большой дворец был практически полностью уничтожен, Верхний сад и Нижний парк были заминированы. Взорваны несколько павильонов, сожжен Екатерининский корпус «Монплезира». Практически полностью разрушена фонтанная система. Работы по восстановлению Петергофа велись с 1946 года. Реставраторам по сохранившимся чертежам и рисункам удалось воссоздать прежнее великолепие Петергофа.

Сегодня в состав Государственного музея-заповедника «Петергоф» входит также дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум» и дворец Петра I в Стрельне. Ежегодно его посещают свыше 4 миллионов человек.

53 года назад (1969) открылась первая Вудстокская ярмарка музыки и искусств

Первоначально фестиваль планировалось провести в городе Вудсток, где в 1960-х годах обосновалась коммуна хиппи, но организаторы не сумели найти там подходящего места. И его решено было провести на фермерском поле недалеко от города Бетел.

Фестиваль, проходивший под открытым небом, стал крупнейшим в истории рок-музыки. Его посетили порядка 500 тысяч человек. На «Вудстоке», который продлился 3 дня, выступали Джими Хендрикс, The Who, Дженис Джоплин, Джо Кокер, Карлос Сантана и многие другие.

Музыкальные фестивали под названием «Вудсток» проводились и позднее (в 1979, 1989, 1994, 1999 и 2009), однако они уже не имели столь грандиозного общественного резонанса.

64 года назад (1958) в Лос-Анджелесе была заложена «Аллея славы»

Идея ее создания принадлежит президенту Голливудской торговой палаты Э. М. Стюарту. Он предложил Аллею как средство «поддержки общественной славы артистов, чьи имена знают и любят во всём мире».

Сегодня «Аллея славы» — визитная карточка Лос-Анджелеса. Она растянулась на 15 кварталов по обеим сторонам Голливудского бульвара и Уайн-стрит. В ее тротуар вмонтированы свыше 2,5 тысячи звезд с именами известных артистов, музыкантов, продюсеров, директоров музыкальных и театральных групп, а также вымышленных персонажей и многих других.

Ежегодно на «Аллею славы» приезжают посмотреть около 10 миллионов туристов.

75 лет назад (1947) была провозглашена независимость Индии от Великобритании

Около 200 лет страна была колонией Великобритании под названием Британская Индия. После Второй мировой войны Британия была вынуждена предоставить независимость своему самому большому колониальному владению. 18 июля 1947 года король Великобритании Георг VI подписал закон о независимости Британской Индии, согласно которому колония была разделена на два государства — Индию и Пакистан. Документ вступил в силу 15 августа 1947 года. С тех пор эта дата отмечается как День независимости Индии.

212 лет назад (1810) закончилось строительство Вандомской колонны в центре Парижа

Она была установлена в честь побед Наполеона I, одержанных им в кампанию 1805 года. Строительство по проекту архитекторов Жака Гондуэна и Жан-Батиста Лепера началось 25 августа 1806 года.

Высота колонны составляет 44,3 метра, диаметр — 3,6 метра. Она винтообразно обложена бронзой из 425 барельефов, на которых изображены батальные сцены кампании 1805 года. Колонну венчала статуя Наполеона в одежде римского императора.

В 1814 году первая статуя императора была снята разгневанными парижанами, а на ее место установлен флаг Бурбонов. Через 19 лет Наполеон, но уже во французском мундире, вернулся на прежнее место. Позднее статуя была все же демонтирована из-за опасений Наполеона III за ее судьбу.

В мае 1871 года в соответствии с декретом Парижской коммуны Вандомская колонна при огромном стечении народа была снесена. Работами по ее сносу руководил художник Гюстав Курбе, занимавший пост комиссара по культуре при правительстве Коммуны. После поражения Коммуны и смены политического режима новое правительство Франции в 1873 году распорядилось восстановить сооружение, а также обязало Курбе оплатить издержки на восстановление.