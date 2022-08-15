Депутаты новой волны напомнили о годовщине Донбасской операции в Великой Отечественной войне
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Депутаты новой волны напомнили о годовщине Донбасской операции в Великой Отечественной войне

Депутаты новой волны напомнили о годовщине Донбасской операции в Великой Отечественной войне

Парламентарии провели исторические параллели начала Донбасской операции в ходе Великой Отечественной войны и спецоперации на Украине.

13 августа 1943 года началась Донбасская стратегическая наступательная операция, в ходе которой советские войска полностью освободили Донбасс от немецких войск. Спустя 79 лет перед Россией вновь стоит задача освободить Донбасс и Украину от нацистских захватчиков.


Депутаты новой волны напомнили, что и тогда, и сейчас бойцы российской армии действуют мужественно и профессионально. Российские военные разных национальностей сражаются плечом к плечу, что говорит о единении народов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич провел исторические аналогии между началом Донбасской операции в 1943 году и сегодняшними реалиями.

"Разговаривая с молодежью на освобожденных территориях, совершенно четко понимаю, что она имеет очень смутное и сильно искаженное представление о Великой Отечественной войне", — отметил он.

Депутат также подчеркнул, спустя 79 лет перед нашей страной вновь стоит задача освободить Донбасс и Украину от нацистских захватчиков. 

"Вооруженные силы России и союзные войска продолжают шаг за шагом отбивать у ВСУ территории Донбасса, освобождая всё новые населенные пункты", - считает депутат.

Кастюкевич заключил, что можно сменить "лицо" агрессора, но результат останется прежним — любой агрессор непременно понесет наказание.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева отметила, что Донбасская операция была стратегически важной для Вооруженных сил СССР. Депутат также напомнила о жертвах сегодняшней ситуации на Украине.


"13 августа 2014 года, спустя 71 год, украинские бандерофашисты нанесли удар по детскому пляжу в донбасском городе Зугрэсе кассетными боеприпасами "Смерч". Всего тогда погибло 13 человек, в том числе трое детей, еще 30 мирных граждан получили ранения", — сказала она.

По мнению депутата, сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, Вооруженные силы России и корпусов ЛДНР снова освобождают Донбасс от бандерофашистских захватчиков, обученных и вооруженных до зубов США и странами НАТО.

Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко напомнила подписчикам, что киевский режим — такое же временное оккупационное явление, как и фашистская Германия. Нападение на Россию неизбежно приведет к тяжелым последствиям для агрессора. Она отметила, что в нынешних реалиях наши солдаты действуют мужественно и профессионально, как настоящие герои. 

"Они разных национальностей, но сражаются плечом к плечу. Мы едины, мы верим в правоту своего дела. Наши воины чувствуют поддержку народа, и в этом огромная, великая и несокрушимая мощь России", — заключила депутат.

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По материалам: uposters.ru

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