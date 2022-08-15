Девушка выдала мужу постыдный секрет свекрови и поссорила их
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Девушка выдала мужу постыдный секрет свекрови и поссорила их

Девушка выдала мужу постыдный секрет свекрови и поссорила ихДевушка рассказала мужу о беременности его матери и поссорила их

Пользователь Reddit с ником Tough-Suit3171 поделилась историей о том, как стала причиной ссоры между мужем и его матерью. Узнав о беременности свекрови, девушка не стала молчать и выдала секрет своему любимому человеку. Также она рассказала мужу о том, что его мать не хочет, чтобы он находился рядом с ребенком, хотя и стыдится этого чувства и списывает его на гормоны.

О беременности свекрови Tough-Suit3171 узнала, подслушав ее разговор с обслуживающим персоналом на семейном празднике. По ее словам, она поняла, что не сможет сохранить это втайне, поскольку они с мужем ничего друг от друга не скрывают. Кроме того, она испугалась, что ее возлюбленный каким-либо образом узнает, что она была в курсе беременности, но не рассказала ему

«Я дала свекрови понять, что я знаю ее секрет, и что я должна все рассказать мужу. Она ответила, что сама не была к этому готова и не планирует признаваться, возможно, вплоть до рождения ребенка. Она считала, что ее сын плохо воспримет эту новость и сочтет, что его мать заменяет новым ребенком его самого, потому что в последнее время их общение свелось к минимуму. Кроме того, она призналась, что не хочет, чтобы он был рядом с ее новорожденным ребенком, но это может быть следствием гормональной перестройки», — написала Tough-Suit3171.

В итоге автор обо всем рассказала мужу, чем спровоцировала большую ссору между матерью и сыном. Теперь свекровь, с которой у девушки и без того были натянутые отношения, откровенно ее презирает и считает предателем. Мнения остальных членов семьи разделились, как и позиции комментаторов с Reddit. Одни назвали выдачу секрета вмешательством в чужие дела, другие посчитали, что об этом не может идти речи, когда дело касается отношений мужа и жены, между которыми не должно быть секретов.

Тем временем другая пользователь Reddit поделилась историей о том, как отказалась выполнить на свадьбе требование будущей свекрови и поругалась с ней. Она рассказала, что мать ее будущего мужа настаивала на том, чтобы невеста надела белое платье, хотя сама девушка не хотела устраивать пышную церемонию.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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