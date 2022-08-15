Дмитрий Маликов переехал в новый загородный коттедж на фоне слухов о разводе
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Дмитрий Маликов переехал в новый загородный коттедж на фоне слухов о разводе

Дмитрий Маликов переехал в новый загородный коттедж на фоне слухов о разводе
Музыкант Дмитрий Маликов объяснил, почему сменил место жительства. Дмитрий Маликов некоторое время назад невероятно встревожил поклонников. Певец в начале августа забрал маленького сына Марка, которого родила суррогатная мама, и ушел из дома. Артист отправился с крохой на курорт без жены Елены Изаксон, с которой прожил вместе более 30 лет. Публика тогда стала закидывать кумира сообщениями, переживая, что он якобы развелся с супругой. На днях исполнитель хита «Звезда моя далекая» рассказал о жизни в новом доме.
Дмитрий Маликов на регате радио Монте-Карло в Подмосковье раскрыл причину переезда в новый дом. Певец пояснил, что за 30 лет совместной жизни с супругой Еленой Изаксон вывел простую формулу семейного счастья. Как говорит артист, в семье он главный, а отношения с женой держатся на одной простой фразе «как скажешь, дорогая!». По его словам, о разводе не было никогда и речи, а переезд в новый дом связан с тем, что в прежнем коттедже Маликов с близкими жил уже 30 лет. Семья решила перебраться в просторные апартаменты. «Решили сменить обстановку. Это было желанием жены, я согласился. Я вообще придерживаюсь позиции делать все так, как она хочет... Я не вмешиваюсь», - рассказал музыкант. Маликов также высказался об уходе из шоу «Фантастика» на Первом канале. Он назвал все слухи «бредом». «Я не покидал шоу. Пропустил один выпуск. Полный бред пишут», - цитирует Народно артиста России ТАСС.
# Шоу-бизнес Маликов Дмитрий
По материалам: z-aya

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