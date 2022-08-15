Dragonfly купила один из старейших криптовалютных хедж-фондов
Инвестиционная компания Dragonfly приобрела криптовалютный хедж-фонд MetaStable Capital и провела ребрендинг.
Introducing the new face of Dragonfly: https://t.co/APaXxUtLmv— Dragonfly >|< (@dragonfly_xyz) August 15, 2022
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Сумма сделки не раскрывается. Управляющий партнер Dragonfly Хасиб Куреши в комментарии Bloomberg уточнил, что покупка продиктована стремлением фирмы «еще глубже погрузиться» в индустрию цифровых активов.
«Metastable — один из старейших фондов в истории криптовалют, соучредителем которого в 2014 году выступил Навал Равикант. Он был среди первых инвесторов в Ethereum, Avalanche, Cosmos, Starkware, NEAR, Zcash, Filecoin, Dfinity и Algorand», — говорится в сообщении.
На этом фоне Dragonfly провела ребрендинг: убрала из названия слово «Capital» и обновила логотип. Компания также перевела сайт на новый домен.
Данные: блог Dragonfly.
Ранее Dragonfly инвестировала в такие проекты, как Debt DAO, Hashflow, MakerDAO, 1inch и другие.
В марте 2021 года компания запустила фонд на $225 млн при участии Sequoia China для инвестиций в NFT и DeFi.
Напомним, весной 2022 года Dragonfly открыла новую венчурную структуру с капиталом в $650 млн с фокусом на Web3.