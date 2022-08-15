Dragonfly купила один из старейших криптовалютных хедж-фондов

Инвестиционная компания Dragonfly приобрела криптовалютный хедж-фонд MetaStable Capital и провела ребрендинг.

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gm, everyone. gm. — Dragonfly >|< (@dragonfly_xyz) August 15, 2022

Сумма сделки не раскрывается. Управляющий партнер Dragonfly Хасиб Куреши в комментарии Bloomberg уточнил, что покупка продиктована стремлением фирмы «еще глубже погрузиться» в индустрию цифровых активов.

«Metastable — один из старейших фондов в истории криптовалют, соучредителем которого в 2014 году выступил Навал Равикант. Он был среди первых инвесторов в Ethereum, Avalanche, Cosmos, Starkware, NEAR, Zcash, Filecoin, Dfinity и Algorand», — говорится в сообщении.

На этом фоне Dragonfly провела ребрендинг: убрала из названия слово «Capital» и обновила логотип. Компания также перевела сайт на новый домен.

Данные: блог Dragonfly.

Ранее Dragonfly инвестировала в такие проекты, как Debt DAO, Hashflow, MakerDAO, 1inch и другие.

В марте 2021 года компания запустила фонд на $225 млн при участии Sequoia China для инвестиций в NFT и DeFi.

Напомним, весной 2022 года Dragonfly открыла новую венчурную структуру с капиталом в $650 млн с фокусом на Web3.