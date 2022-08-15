Dragonfly купила один из старейших криптовалютных хедж-фондов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Dragonfly купила один из старейших криптовалютных хедж-фондов

Dragonfly купила один из старейших криптовалютных хедж-фондов


Инвестиционная компания Dragonfly приобрела криптовалютный хедж-фонд MetaStable Capital и провела ребрендинг.



Сумма сделки не раскрывается. Управляющий партнер Dragonfly Хасиб Куреши в комментарии Bloomberg уточнил, что покупка продиктована стремлением фирмы «еще глубже погрузиться» в индустрию цифровых активов.


«Metastable — один из старейших фондов в истории криптовалют, соучредителем которого в 2014 году выступил Навал Равикант. Он был среди первых инвесторов в Ethereum, Avalanche, Cosmos, Starkware, NEAR, Zcash, Filecoin, Dfinity и Algorand», — говорится в сообщении.


На этом фоне Dragonfly провела ребрендинг: убрала из названия слово «Capital» и обновила логотип. Компания также перевела сайт на новый домен.


Данные: блог Dragonfly.

Ранее Dragonfly инвестировала в такие проекты, как Debt DAO, Hashflow, MakerDAO, 1inch и другие.


В марте 2021 года компания запустила фонд на $225 млн при участии Sequoia China для инвестиций в NFT и DeFi.


Напомним, весной 2022 года Dragonfly открыла новую венчурную структуру с капиталом в $650 млн с фокусом на Web3.

# Экономика dragonfly capital, поглощения, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

В аэропорту Иркутска отменили выставку самолетов в День воздушного флота
В аэропорту Иркутска отменили выставку самолетов в День воздушного
Существует два типа котов
Существует два типа котов
Dragonfly купила один из старейших криптовалютных хедж-фондов
Dragonfly купила один из старейших криптовалютных хедж-фондов
Молодогвардейцы провели акцию протеста против сноса памятника "Освободителям Риги"
Молодогвардейцы провели акцию протеста против сноса памятника
Названа готовая отказаться от помощи Украине страна ЕС
Названа готовая отказаться от помощи Украине страна ЕС
Куда пропала Бузова?
Куда пропала Бузова?
Сын Никаса Сафронова без McDonald's еще больше поправился
Сын Никаса Сафронова без McDonald's еще больше поправился
Жанна Агузарова облила слушателей на своем концерте
Жанна Агузарова облила слушателей на своем концерте
ЧП: Подростки погибли, пытаясь скрыться от полиции
ЧП: Подростки погибли, пытаясь скрыться от полиции
Елена Воробей показала стройную фигуру на фото в купальнике
Елена Воробей показала стройную фигуру на фото в купальнике
Надежда Бабкина показала внучку – именинницу, которая растет ее копией
Надежда Бабкина показала внучку – именинницу, которая растет ее копией
В Великобритании сгнили продукты на миллионы фунтов
В Великобритании сгнили продукты на миллионы фунтов

Топ на сегодня

Концерт Галкина в Латвии: подробности
Концерт Галкина в Латвии: подробности
Топ-5 лучших фронт-киков в истории UFC
Топ-5 лучших фронт-киков в истории UFC
Брянская собирается приехать на Дом-2 для разборок с Самониной
Брянская собирается приехать на Дом-2 для разборок с Самониной
Сторонники PoW-форка Ethereum назвали его «неизбежным»
Сторонники PoW-форка Ethereum назвали его «неизбежным»
Сын Никаса Сафронова растолстел почти до 300 килограммов
Сын Никаса Сафронова растолстел почти до 300 килограммов

Еще по теме

Сообщество Lido отклонило продажу 10 млн LDO фирме Dragonfly Capital
Инженеры разработали новые возможности квадрокоптеров
DeBank привлек $25 млн при оценке в $200 млн
НАСА анонсировало миссию на Титан