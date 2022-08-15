Dress Code. В Марбелье прошел гала-концерт. Среди гостей — Ричард Гир с женой и Антонио Бандерас с Николь Кемпел
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Dress Code. В Марбелье прошел гала-концерт. Среди гостей — Ричард Гир с женой и Антонио Бандерас с Николь Кемпел

Dress Code. В Марбелье прошел гала-концерт. Среди гостей — Ричард Гир с женой и Антонио Бандерас с Николь Кемпел

Вчера в испанской Марбелье прошел гала-концерт Starlite Porcelanosa, который посетили Ричард Гир с женой Алехандрой Сильвой, Антонио Бандерас со своей возлюбленной Николь Кемпел и Андреа Бочелли с женой Вероникой.


Николь Кемпел и Антонио Бандерас


Ричард Гир и Алехандра Сильва

73-летний Гир и его 39-летняя супруга вернулись к светской жизни после семейного отдыха на Ибице со своими двумя сыновьями. Женаты они с 2018 года, а в 2019-м и 2020-м у них родились дети. У пары также есть дети от прежних отношений: у Гира и его второй жены Кэри Коуэлл есть 22-летний сын Гомер, а Сильва и ее первый муж Говинд Фридланд воспитывают девятилетнего сына Альберта. На красной дорожке Ричард и Алехандра позировали, не скрывая нежности друг к другу.


62-летний Бандерас выступил одним и председателей благотворительного гала-концерта, который вот уже 13 лет проводится в пользу фонда Starlite и традиционно собирает все светское общество Марбельи. На мероприятии его сопровождала 40-летняя Николь Кемпел, с которой актер встречается с 2014 года.


Карла Перейра и Антонио Бандерас
Андреа Бочелли с женой Вероникой
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Красная дорожка
По материалам: spletnik.ru

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