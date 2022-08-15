Два олигарха сцепятся в суде
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Два олигарха сцепятся в суде

Два олигарха сцепятся в суде
Олег Дерипаска обиделся на слова Олега Тинькова.   Сообщается, что известный российский бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Олегу Тинькову. Поводом для разбирательств стало недавнее интервью экс-банкира, в котором он задел предпринимателя. *Юрий Дудь признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.04.2022. Председатель совета директоров компании «Русский алюминий» остался недоволен высказываниям Тинькова, который назвал его «вором и олигархом». Результатом стал иск о защите чести и достоинства на 2 миллиарда рублей к предпринимателю Олегу Тинькову и компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией). «Для меня Дерипаска — некий образный Дерипаска. Они все там воры. Потому что все приватизировали задарма то, что построил твой, мой и их деды», — говорил Олег Юрьевич в интервью Юрию Дудю.* Иск будет рассматривать Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края. Сейчас заявление находится в судопроизводстве, подробностей пока нет. Известно лишь, что первое заседание пройдет 16 августа.
«Мы просим суд признать распространенные Тиньковым сведения ложными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Олега Владимировича, а также взыскать с Тинькова компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 миллиардов рублей», — сказал адвокат Алексей Мельников. Отметим, что Олег Тиньков сейчас находится в Швейцарии, где восстанавливается после очередного курса химиотерапии. Он уже 2,5 года борется с раком крови. Миллиардер проходил лечение в лучших клиниках мира, и это принесло свои плоды, правда, пока до полного восстановления еще далеко. К слову, Олег Юрьевич после начала специальной военной операции по защите Донбасса продал долю в банке «Тинькофф» известному предпринимателю Владимиру Потанину. Сам Олег Юрьевич говорит, что получил за него «копейки», хотя по оценкам специалистов сумма может доходить до 500 миллионов долларов.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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