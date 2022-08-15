"Двойное наказание": Лайма Вайкуле подозревается в налоговых махинациях сразу в нескольких странах
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"Двойное наказание": Лайма Вайкуле подозревается в налоговых махинациях сразу в нескольких странах

"Двойное наказание": Лайма Вайкуле подозревается в налоговых махинациях сразу в нескольких странах

68-летняя Лайма Вайкуле в последнее время сосредоточила на себе внимание налоговых органов Латвии. Похоже, артистка серьезно недоплачивала подоходный налог со своих концертов. Лайму вполне могут даже посадить в тюрьму на срок до трех лет.

Однако, как оказалось, в России к ней тоже есть вопросы. Принадлежащая ей компания LaimaLux Group, специализирующаяся на красоте и здоровье, тоже долгое время уходила от уплаты средств в казну государства.


Юрист Сергей Черский побеседовал с журналистами портала Blitz+ об этом деле. Он рассказал, за что Вайкуле могут привлечь к уголовной ответственности.

Если она платила налог на доходы с 13 тысяч, а там — миллионные обороты, и аудит это выявит, то это, как минимум, неуплата налогов. У нас есть уголовная статья за неуплату, но там суммы очень большие должны быть. Двойное наказание в виде срока уголовного и штрафа. Но срок исковой давности — три года.

Пролили свет на это дело высказывания Лаймы против политики России. Решили проверить прибыль ее компании и выяснилось, что выручка там 390 миллионов, а прибыль — 13 тысяч рублей. Так что в офисы LaimaLux Group скоро могут пожаловать сотрудники ФНС.

Продюсер рассказал, почему больше не стоит ждать концерты Вайкуле в России

В разговоре с изданием "Экспресс газета" продюсер Сергей Лавров отметил, что сейчас многие артисты совершают необдуманные действия, за которыми могут идти последствия. Он считает, что Лайма Вайкуле с украинским флагом на концертах почти полностью закрыла себе возможность петь в России.

Понятное дело, что после этого поступка вход для нее будет заказан. Либо ей придется выступать на каких-то совсем закрытых корпоративах, которые имеют совершенно другие требования, чем массовые концерты.

Впрочем, Лавров уверен, что Лайма все понимала, когда приняла такое решение. "Она знает все законы шоу-бизнеса и прочие. Значит, Лайма это делала осознанно", — поделился мнением Сергей. Однако вряд ли певица знала, что может пострадать и ее бизнес.

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По материалам: uposters.ru

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