"Двойное наказание": Лайма Вайкуле подозревается в налоговых махинациях сразу в нескольких странах
68-летняя Лайма Вайкуле в последнее время сосредоточила на себе внимание налоговых органов Латвии. Похоже, артистка серьезно недоплачивала подоходный налог со своих концертов. Лайму вполне могут даже посадить в тюрьму на срок до трех лет.
Однако, как оказалось, в России к ней тоже есть вопросы. Принадлежащая ей компания LaimaLux Group, специализирующаяся на красоте и здоровье, тоже долгое время уходила от уплаты средств в казну государства.
Юрист Сергей Черский побеседовал с журналистами портала Blitz+ об этом деле. Он рассказал, за что Вайкуле могут привлечь к уголовной ответственности.
Пролили свет на это дело высказывания Лаймы против политики России. Решили проверить прибыль ее компании и выяснилось, что выручка там 390 миллионов, а прибыль — 13 тысяч рублей. Так что в офисы LaimaLux Group скоро могут пожаловать сотрудники ФНС.
Продюсер рассказал, почему больше не стоит ждать концерты Вайкуле в России
В разговоре с изданием "Экспресс газета" продюсер Сергей Лавров отметил, что сейчас многие артисты совершают необдуманные действия, за которыми могут идти последствия. Он считает, что Лайма Вайкуле с украинским флагом на концертах почти полностью закрыла себе возможность петь в России.
Впрочем, Лавров уверен, что Лайма все понимала, когда приняла такое решение. "Она знает все законы шоу-бизнеса и прочие. Значит, Лайма это делала осознанно", — поделился мнением Сергей. Однако вряд ли певица знала, что может пострадать и ее бизнес.