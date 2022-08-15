Джонни Депп снимет фильм об Амедео Модильяни
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Джонни Депп снимет фильм об Амедео Модильяни

Джонни Депп снимет фильм об Амедео МодильяниАктер Джонни Депп выступит режиссером фильма «Модильяни»

Голливудский актер Джонни Депп снимет фильм об итальянском художнике и скульпторе Амедео Модильяни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Артист выступит режиссером второй раз в жизни. Его первая картина «Храбрец» вышла 25 лет назад, главную роль в ней сыграл Марлон Брандо.

Над новым проектом «Модильяни» Депп будет работать вместе с Аль Пачино, который станет продюсером байопика. Фильм расскажет о 48 часах жизни скульптора в Париже. Съемки начнутся в Европе летом 2023 года.

«Показать на экране сагу о жизни Модильяни — это невероятно большая честь для меня. Его жизнь была наполнена огромными трудностями, но в конечном итоге она обернулась триумфом. Это общечеловеческая история, с которой могут себя идентифицировать все зрители», — сказал Депп.

8 июля стало известно, что Netflix профинансирует первый фильм с Джонни Деппом после его победы в суде над бывшей супругой Эмбер Херд. Картина под названием «Фаворитка» будет посвящена жизни короля Людовика XV. Депп сыграет главную роль правителя Франции. Это первый крупный проект артиста после судебных разбирательств с бывшей женой. Последний раз знаменитость появлялась на экранах в фильме «Великий» в 2020 году.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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