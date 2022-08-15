Елена Воробей показала стройную фигуру на фото в купальнике
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Елена Воробей показала стройную фигуру на фото в купальнике

Елена Воробей показала стройную фигуру на фото в купальнике
55-летняя юмористка Елена Воробей совмещает работу и отдых в Краснодарском крае, откуда и поделилась фото в купальнике. Актриса эстрады, кино и телевидения, юмористка, пародистка Елена Воробей приехала на гастроли в Геленджик. Знаменитость совмещает работу и отдых на море. Артистка решила показать, как подготовилась к пляжному сезону. Елена Воробей опубликовала в соцсетях фото в белом купальнике. Поклонники восхитились фигурой знаменитости и отметили, что занятия звезды в тренажерном зале не прошли даром.
«Иду принимать солнечные ванны», — написала пародистка. «Лена, вы просто огонь», «Лена, какая вы красавица 😍», «Прекрасно выглядите, Елена 😍», Вот это да🔥», «Очень красивая!», «Лена, у вас великолепная генетика!», «Какая вы молодец, круто выглядите», — комментируют подписчики. Напомним, у Елены Воробей есть дочь София. Девочка появилась на свет в 2003 году. Артистка только в 2017 году рассказала об отце своего ребенка. К сожалению, папы Софии не стало, когда ей было 11 лет. Игорь Константинович занимался бизнесом в Санкт-Петербурге. За его жизнь Елена Воробей боролась до конца. Супруга бизнесмена, которая родила ему двоих сыновей, сама обратилась за помощью к артистке. Но врачи не смогли спасти Игоря.
# Шоу-бизнес Воробей Елена
По материалам: z-aya

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