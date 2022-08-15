Евгений Петросян растрогал снимком с уткнувшимся в его плечо сыном
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Евгений Петросян растрогал снимком с уткнувшимся в его плечо сыном

Евгений Петросян растрогал снимком с уткнувшимся в его плечо сыном
Юморист Евгений Петросян опубликовал трогательное фото с 2-летним сыном Ваганом. Популярный сатирик Евгений Петросян в сентябре отметит свое 77-летие. Солидный возраст нисколько не мешает ему наслаждаться событиями, которые чаще происходят в жизни молодых людей. В браке с молодой женой, 33-летней Татьяной Брухуновой Евгений Петросян воспитывает сына Вагана. Малышу в марте исполнилось два года. Сейчас Евгений Петросян со своим семейством отдыхает в Турции и с удовольствием делится с поклонниками трогательными кадрами с сыном. На этот раз Евгений Ваганович запечатлелся с Ваганом на берегу моря. Малыш нежно прижался к отцу и уткнулся своим лицом в его плечо.
Поклонники умилились кадру, на котором мужчина солидного возраста предстал с маленьким ребенком на руках, заявив, что ничего более трогательного давно не видели. «Какое душевное фото - папа и сынок», «Как трогательно, мини-Петросян», «Завидую. Мои выросли, уже нет такой близости», «Вот это настоящее счастье – дети», «Маленький моряк и большой! Замечательное фото», «Малыха! Расти здоровым и сильным! Рады за вас!» - высказались в Сети.
# Шоу-бизнес Петросян Евгений
По материалам: z-aya

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