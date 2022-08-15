Филипп Киркоров пристроился сзади к суперзвезде

55-летний певец Филипп Киркоров сделал сенсацию. Артист встретил знаменитого американца в бутике в Лос-Анджелесе. Народный артист России познакомился с 74-летним лидером рок-группы Aerosmith Стивеном Тайлером. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» недавно гастролировал в Крыму. На этой неделе он прилетел в Америке. Музыкант нашел время для своего любимого занятия - шопинга. Внимание звездного модника привлекла коллаборация мировых брендов. Филиппу с его страстью к ярким аутфитам приглянулась коллекция Fendace, созданная с легкой руки креативных директоров Fendi и Versace: Кима Джонса и Донателлы Версаче. Певец примерил пестрый аутфит, который вписался в его самобытный образ.В бутике Киркоров и встретил легендарного музыканта. Стивен Тайлер тоже нарядился в вещи из новой коллекции — и не отказался от снимка с российским коллегой. При этом уроженец Варны приобнял рокера и положил руку на его плечо. «Не тяните резину!» — с юмором прокомментировал Филипп. Поклонники артиста восхитились снимком, который единодушно признали историческим. «Две легенды в одном месте! Фото войдет в историю», «Все круто как и всегда! Вы — просто солнце!», «Какое крутое фото, Филипп! Чувствую, нас ждут новые луки», — обсуждают блогеры.