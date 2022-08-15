Галина Юдашкина наряжает маленькую дочку в модные платья с оборками и воланами

Модельер Галина Юдашкина, дочь известного кутюрье, с самого рождения одевает дочку Агату-Ариеллу, как настоящую модницу. Наследница известного модельера Валентина Юдашкина, Галина Юдашкина поделилась в микроблоге трогательными кадрами. На одном из снимков она показала всю семью, представ с мужем Петром Максаковым, сыновьями Анатолием и Аркадием и дочкой Агатой-Ариеллой. Малышку молодая мама держит на руках.На следующем фото Агата-Ариелла позирует уже одна. Правда, Галина Юдашкина пока не готова показать лицо малышки, и девочка в кадре запечатлена без головы. Зато прекрасно видно, ее красивое платье. Галина Юдашкина облачила дочку в платье из тончайшего хлопка с нежным принтом в виде зверей и цветов. Наряд украшен оборками и воланами.«Зефирная любовь», - подписала снимок Галина Юдашкина. Напомним, Галина Юдашкина сообщила, что у нее родилась дочка, 15 июля. Малышка стала третьим ребенком Галины и ее мужа Петра Максакова. Звездное семейство живет в Гонконге. Встречать Галину с малышкой из роддома прилетала счастливая бабушка Марина Юдашкина.