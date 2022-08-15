Галина Юдашкина наряжает маленькую дочку в модные платья с оборками и воланами
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Галина Юдашкина наряжает маленькую дочку в модные платья с оборками и воланами

Галина Юдашкина наряжает маленькую дочку в модные платья с оборками и воланами

Галина Юдашкина наряжает маленькую дочку в модные платья с оборками и воланами
Модельер Галина Юдашкина, дочь известного кутюрье, с самого рождения одевает дочку Агату-Ариеллу, как настоящую модницу. Наследница известного модельера Валентина Юдашкина, Галина Юдашкина поделилась в микроблоге трогательными кадрами. На одном из снимков она показала всю семью, представ с мужем Петром Максаковым, сыновьями Анатолием и Аркадием и дочкой Агатой-Ариеллой. Малышку молодая мама держит на руках.
На следующем фото Агата-Ариелла позирует уже одна. Правда, Галина Юдашкина пока не готова показать лицо малышки, и девочка в кадре запечатлена без головы. Зато прекрасно видно, ее красивое платье. Галина Юдашкина облачила дочку в платье из тончайшего хлопка с нежным принтом в виде зверей и цветов. Наряд украшен оборками и воланами.
«Зефирная любовь», - подписала снимок Галина Юдашкина. Напомним, Галина Юдашкина сообщила, что у нее родилась дочка, 15 июля. Малышка стала третьим ребенком Галины и ее мужа Петра Максакова. Звездное семейство живет в Гонконге. Встречать Галину с малышкой из роддома прилетала счастливая бабушка Марина Юдашкина.
# Шоу-бизнес Юдашкина Галина
По материалам: z-aya

Последние новости

Сергей Жуков искал себе восемнадцатилетнюю девушку
Сергей Жуков искал себе восемнадцатилетнюю девушку
Галина Юдашкина наряжает маленькую дочку в модные платья с оборками и воланами
Галина Юдашкина наряжает маленькую дочку в модные платья с оборками и
Максим Галкин дал заднюю
Максим Галкин дал заднюю
Ксения Собчак рассказала о кличке Владимира Соловьева
Ксения Собчак рассказала о кличке Владимира Соловьева
Алена Свиридова удивила своим увлечением
Алена Свиридова удивила своим увлечением
Власти Москвы исключили отравление сетевым газом в жилом доме
Власти Москвы исключили отравление сетевым газом в жилом доме
Привлечение богатства: какие запахи притягивают деньги в дом
Привлечение богатства: какие запахи притягивают деньги в дом
В Китае резко отреагировали на визит делегации США на Тайвань
В Китае резко отреагировали на визит делегации США на Тайвань
FTX и Paradigm запустят торговлю фьючерсными спредами
FTX и Paradigm запустят торговлю фьючерсными спредами
Марина Овсянникова пытается справиться с безденежьем
Марина Овсянникова пытается справиться с безденежьем
"Чувствую себя сильной и свободной": 50-летняя американка решила стать стриптизершей и покорила мир
"Чувствую себя сильной и свободной": 50-летняя американка
Уже известно о 5 играх, которые попадут в Game Pass в сентябре
Уже известно о 5 играх, которые попадут в Game Pass в сентябре

Топ на сегодня

Безверхова продемонстрировала поклонника, который хочет забрать её с Дом-2
Безверхова продемонстрировала поклонника, который хочет забрать её с
Стало известно, почему Кристина Бухынбалтэ может уступить Гориной титул Королевы Дом-2
Стало известно, почему Кристина Бухынбалтэ может уступить Гориной
Импорт товаров из Европы в Россию за время санкций вырос в 1,5 раза
Импорт товаров из Европы в Россию за время санкций вырос в 1,5 раза
Сергей Пускепалис об одиноких женщинах: «Царевны-несмеяны, полные эгоцентризма, сидят и ждут принца»
Сергей Пускепалис об одиноких женщинах: «Царевны-несмеяны, полные
Почему не стоит обгонять на повороте, наплевав на сплошную
Почему не стоит обгонять на повороте, наплевав на сплошную

Еще по теме

Галина Юдашкина показала новорожденную дочку - модницу в шортах с вишенками
Галина Юдашкина в очередной раз родила
Галина Юдашкина впервые показала фото сына
СМИ: Стало известно, что Галина Юдашкина беременна