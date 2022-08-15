Гороскоп Павла Глобы на неделю с 15 по 21 августа 2022 года

Вадим Карасев

Начинается новая неделя, на которой нас могут поджидать новые неприятности, либо, наоборот, их скорейшее разрешение. Настало время узнать, как именно стоит себя вести, чтобы привлечь удачу в эти семь дней.

Павел Глоба рассказал о том, как должна пройти эта неделя для каждого из Знаков Зодиака. Он поведал об этом порталу Woman’s day, однако, у экспертов сайта dailyhoro.ru есть свое мнение о том, как стоит себя вести в этот отрезок времени. Мнения астрологов во многим совпадают, но в некоторых моментах дополняют друг друга, поэтому мы настоятельно советуем всегда читать как минимум два прогноза, чтобы получить полную картину возможного будущего.

Овен

Овнам на этой неделе стоит взять себя в руки и собрать волю в кулак, чтобы попробовать изменить свою жизнь к лучшему. Семь полезных рекомендаций на каждый день будут очень хорошим дополнением к советам астрологов, которые говорят о том, что сейчас важно не торопиться. В любовных играх астрологи считают лучшей моделью поведения непредсказуемость. Нужно поступать и вести себя нешаблонно, неординарно. Это гарантирует успех тем Овнам, которые находятся в поисках и поможет вдохнуть новую жизнь в отношения, которые давно требуют обновления.

Телец

Тельцам лучше сфокусироваться на работе, но не пытаться решить абсолютно все задачи в самые короткие сроки. Нужно действовать размеренно и осторожно, прислушиваться к своему внутреннему голосу. Усилить и без того неслабую интуицию помогут пять эффективных упражнений. На этой неделе важно также заниматься почаще делами по дому, но не уходить в них с головой. Нужно поберечь свои силы и не привлекать к делам близких, настроение которых может быть достаточно непредсказуемым. Ни в коем случае нельзя их за это критиковать. Это будет фатальной ошибкой.

Близнецы

У Близнецов начинается время, идеально подходящее для развития бизнеса. Скорее всего, до 19 числа включительно им удастся благодаря сильному Меркурию наладить новые деловые связи и найти точки соприкосновения с новыми партнерами, компаньонами, клиентами. Это хорошее время для поисков новой работы. При недостатке удачи Близнецам стоит начать пользоваться советами по привлечению фортуны. Для того, чтобы появлялось больше и больше важных знакомств, астрологи советуют Близнецам не сидеть на месте, а посещать новые места, города и страны.

Рак

Раки, относящиеся к списку самых хитрых Знаков Зодиака, смогут на этой неделе получить от такого поведения финансовую прибыль. Главное — не заставлять других людей тратить свое время впустую. Любой своей выгодой важно как-то делиться с другими людьми. Страшнейшим врагом для Раков станет эгоизм. Планеты и звезды сейчас не хотят, чтобы эти люди думали лишь о себе. В особенности это касается отношений со второй половинкой и близкими родственниками. Нужно дарить этим людям свою любовь и пытаться держаться к ним поближе, особенно в конце недели.

Лев

У Львов начинается отличная финансовая неделя. Можно начинать новые проекты в бизнесе, браться за новые дела, менять работу. Очень важно сохранять энергетику и здоровье сильными. Также астрологи советуют остерегаться негативных мыслей и эмоций, так как они могут вызывать болезни. Большие и благоприятные изменения могут ожидать Львов и в семейной жизни, в отношениях с родственниками. Тут эксперты рекомендуют людям данного Знака оставаться терпеливыми и добродушными. Не нужно начинать скандалы, даже если будет веский повод.

Дева

У Дев начинается отличное время для небольших, но важных перемен в жизни. Можно попробовать сделать перестановку мебели дома, сменить стиль, обновить гардероб, а также завести домашнее животное. Выбрать питомца можно при помощи советов нумерологов. В финансовой и рабочей сферах эксперты настоятельно советуют на время приостановить бурную деятельность. Не нужно тратить много денег, если есть возможность отложить покупки на потом. Дев может ожидать кармическое наказание за прошлые ошибки, но оно ни коим образом не повлияет на текущие успехи.

Весы

Весам удастся выйти из токсичных отношений. Также они смогут противостоять энергетическим вампирам, неприятных людям, нейтрализовать негатив врагов и недоброжелателей. В здоровых и приятных любовных отношениях большинство людей данного Знака Зодиака почувствует себя счастливыми. Всем свободным Весам можно попробовать поэкспериментировать в общении с противоположным полом. Главное, чтобы изменения в поведении не были слишком радикальными. В делах и работе наступает отличное время для планирования.

Скорпион

Первое, от чего стоит отказаться Скорпионам для сохранения счастья, это суеверия. Пришло время смотреть на мир трезвым взглядом, а не через призму прошлого опыта и наблюдений. Весы смогут изменить свою жизнь, но только если станут мысли по-новаторски. Нужно привнести в неё что-то новое и интересное. Любые достижения в работе и бизнесе повлекут за собой ряд успехов в других сферах жизни. Заниматься непосредственно любовными делами пока не стоит. Если не тратить на них много времени и сил, то не исключено, что всё разрешится само собой.

Стрелец

Стрельцам стоит полагаться на помощь своего числа-талисмана, а также как можно чаще общаться с вдохновляющими их людьми. Это будет крайне полезным для интеллектуального и эмоционального развития. Авторитет Стрельцов существенно укрепится, а их жизнь может кардинально поменяться, причем в лучшую сторону. Ночные светила на их стороне, поэтому неделя также подходит для веселья, общения, знакомств, флирта, свиданий, романтики. Очень повезет также и тем, кто состоит в отношениях и имеет полноценную семью.

Козерог

В любовной сфере эта неделя будет крайне непредсказуемой. Астрологи не решаются предсказывать к чему конкретно приведут события этих семи дней, но совершенно точно уверены в том, что в непредсказуемых условиях мыслить и действовать нужно максимально нестандартно. В финансовой сфере вышибать клин клином уже не стоит. Любые риски приведут к потерям. Если на пути появятся преграды (а они должны появиться ближе к выходным), то можно воспользоваться ритуалами на избавление от этих преград. Это должно помочь Козерогам не утонуть в проблемах.

Водолей

Рассчитывать на большие прибыли и успех в работе и делах Водолеям пока не стоит. Придется много работать, но только для поддержания достигнутого ранее успеха. Наступает время, когда многим Водолеям придется пробудить новый интерес к жизни. Сделать это им помогут пять простых способов. В любовных отношениях, в дружбе и в общении с родственниками нужно срочно перестать добиваться своего любой ценой. Дорогие для Водолеев люди могут начать вести себя агрессивно в ответ, а это ни к чему хорошему точно не приведет.

Рыбы

Рыбам, вполне вероятно, будет не хватать любви и внимания. Несмотря на проблемы, лучше не выливать свою желчь на близких и друзей. Даже с малознакомыми людьми лучше общаться по-доброму. Новые конфликты сейчас могут стать крайне разрушительными для представителей данного Знака. С другой стороны, ночные светила помогут Рыбам достичь поставленных целей и задач, а эффективный ритуал на исполнение желаний существенно ускорит данный процесс. На этой неделе нужно навести порядок дома и на рабочем месте. Большого внимания потребует работа с документами.