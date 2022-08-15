Группа Little Big оказалась неинтересна западной публике и продолжает зарабатывать в России

Вадим Карасев

Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская после начала спецоперации переехали в Лос-Анджелес. Артисты записали скандальный клип на песню Generation Cancellation, после чего их много обсуждают.

Прусикин и Таюрская почувствовали себя звездами мирового масштаба и сняли квартиру на берегу океана за 4000 долларов в месяц. Концерты в России им отменяют, так что Little Big пытаются завоевать западную аудиторию.

Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская после начала спецоперации переехали в Лос-Анджелес

Правда, получается у них плохо. По информации "Комсомольской правды", музыканты собирались закатить концерт в США, но билеты не раскупили, и им пришлось отказаться от идеи. Ни одного другого запланированного концерта у них нет.

Зарабатывают они пока все еще в России: под своим брендом участники группы торгуют носками, толстовками, футболками и различными аксессуарами. Основная аудитория группы находится в интернете. Эксперты считают, что они смогут сохранить остатки аудитории, если будут ориентироваться на него.

Little Big потеряли 75 миллионов рублей из-за отмененного тура

На осень у группы был запланирован тур по России, но его отменили. Прусикин рассказывал, что их внесли в "черный список" и выступать на родине они смогут только после смены власти. Продюсер Дмитрий Ашуров рассказал, сколько денег артисты потеряли из-за отмены тура.

Я бы предположил, что концерт в одном городе приносит где-то три миллиона рублей. Умножаем это на 25 городов и получаем 75 миллионов. Миллионов 15 предоплаты музыканты, скорее всего, уже получили. Процентов 10-20 организаторы уже потратили, то есть потеряли где-то 30-40 миллионов.

Ашуров считает, что это не самый худший вариант, потому что им пришлось тратиться на пиар, продажу билетов и другое.

Little Big потеряли 75 миллионов рублей из-за отмененного тура