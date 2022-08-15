Группа Little Big оказалась неинтересна западной публике и продолжает зарабатывать в России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Группа Little Big оказалась неинтересна западной публике и продолжает зарабатывать в России

Группа Little Big оказалась неинтересна западной публике и продолжает зарабатывать в России

Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская после начала спецоперации переехали в Лос-Анджелес. Артисты записали скандальный клип на песню Generation Cancellation, после чего их много обсуждают.

Прусикин и Таюрская почувствовали себя звездами мирового масштаба и сняли квартиру на берегу океана за 4000 долларов в месяц. Концерты в России им отменяют, так что Little Big пытаются завоевать западную аудиторию.


Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская после начала спецоперации переехали в Лос-Анджелес

Правда, получается у них плохо. По информации "Комсомольской правды", музыканты собирались закатить концерт в США, но билеты не раскупили, и им пришлось отказаться от идеи. Ни одного другого запланированного концерта у них нет.

Зарабатывают они пока все еще в России: под своим брендом участники группы торгуют носками, толстовками, футболками и различными аксессуарами. Основная аудитория группы находится в интернете. Эксперты считают, что они смогут сохранить остатки аудитории, если будут ориентироваться на него.


Little Big потеряли 75 миллионов рублей из-за отмененного тура

На осень у группы был запланирован тур по России, но его отменили. Прусикин рассказывал, что их внесли в "черный список" и выступать на родине они смогут только после смены власти. Продюсер Дмитрий Ашуров рассказал, сколько денег артисты потеряли из-за отмены тура.

Я бы предположил, что концерт в одном городе приносит где-то три миллиона рублей. Умножаем это на 25 городов и получаем 75 миллионов. Миллионов 15 предоплаты музыканты, скорее всего, уже получили. Процентов 10-20 организаторы уже потратили, то есть потеряли где-то 30-40 миллионов.

Ашуров считает, что это не самый худший вариант, потому что им пришлось тратиться на пиар, продажу билетов и другое.

Little Big потеряли 75 миллионов рублей из-за отмененного тура
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Сторонники PoW-форка Ethereum назвали его «неизбежным»
Сторонники PoW-форка Ethereum назвали его «неизбежным»
Концерт Галкина в Латвии: подробности
Концерт Галкина в Латвии: подробности
Брянская собирается приехать на Дом-2 для разборок с Самониной
Брянская собирается приехать на Дом-2 для разборок с Самониной
В полтора раза выросли налоговые доходы консолидированного бюджета Иркутской области
В полтора раза выросли налоговые доходы консолидированного бюджета
Сын Никаса Сафронова растолстел почти до 300 килограммов
Сын Никаса Сафронова растолстел почти до 300 килограммов
Группа Little Big оказалась неинтересна западной публике и продолжает зарабатывать в России
Группа Little Big оказалась неинтересна западной публике и продолжает
В Испании возросло количество случаев уколов шприцами в общественных местах
В Испании возросло количество случаев уколов шприцами в общественных
В Венгрии сравнили культуру отмены с «духовным убийством»
В Венгрии сравнили культуру отмены с «духовным убийством»
Умер автор граффити с целующимся Брежневым в Берлине
Умер автор граффити с целующимся Брежневым в Берлине
S&P понизило рейтинг Coinbase и сохранило негативный прогноз
S&P понизило рейтинг Coinbase и сохранило негативный прогноз
Какие предметы и вещи категорически нельзя давать в долг
Какие предметы и вещи категорически нельзя давать в долг
Стало известно о заинтересованности Евросоюза в украинских обстрелах Запорожской АЭС
Стало известно о заинтересованности Евросоюза в украинских обстрелах

Топ на сегодня

Стало известно, почему Кристина Бухынбалтэ может уступить Гориной титул Королевы Дом-2
Стало известно, почему Кристина Бухынбалтэ может уступить Гориной
Почему не стоит обгонять на повороте, наплевав на сплошную
Почему не стоит обгонять на повороте, наплевав на сплошную
Импорт товаров из Европы в Россию за время санкций вырос в 1,5 раза
Импорт товаров из Европы в Россию за время санкций вырос в 1,5 раза
Сергей Пускепалис об одиноких женщинах: «Царевны-несмеяны, полные эгоцентризма, сидят и ждут принца»
Сергей Пускепалис об одиноких женщинах: «Царевны-несмеяны, полные
Байден подписал закон о чипах, дипфейк переозвучил часть фильма и другие новости из мира ИИ
Байден подписал закон о чипах, дипфейк переозвучил часть фильма и

Еще по теме

Эксклюзив! Таюрская и Прусикин об отношениях: «Мы очень плохие…»
Прусикин в шоке! Софья Таюрская опубликовала свои откровенные фото
«Он – антисекс»: Софья Таюрская раскритиковала своего возлюбленного Илью Прусикина
Илья Прусикин и Софья Таюрская впервые вышли в свет как пара