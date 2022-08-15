Хороший метаболизм или отказ от еды? Почему Катя Варнава выглядит истощенной

В последнее время артистка, про мнению поклонников, выглядит чересчур худой. Кате Варнаве рекомендуют побольше налегать на калорийную пищу, в то время как она сама лишь наслаждается жизнью и не комплексует из-за внешности.

По слухам, не так давно 37-летняя Екатерина рассталась с режиссером Александром Молочниковым, из-за чего стала буквально таять на глазах. Сама Варнава не комментирует перемены в личной жизни, да и вообще старается делиться с подписчиками лишь позитивными моментами.

Пластический хирург и диетолог Лия Гавашели считает, что стройная фигура звезды — результат ограничений в питании.

«Раньше Катя Варнава была девушкой в теле. С чем это было связано — сказать сложно. Возможно, она налегала на спиртное, любила хорошо поесть. Возможно, на фигуру таким вот образом сказались стрессы. По всей видимости, теперь она захотела быть худой. У нее сейчас дефицит массы тела. Это тоже считается нарушением обмена веществ», — поделилась специалист в беседе со «СтарХитом».

По словам Гавашели, Варнаве не помешало бы нарастить мышечную массу и немного жира... «Когда у женщины мало жира, у нее прослеживается нехватки эстрогенов — страдает женской здоровье, может нарушиться менструальный цикл или вовсе исчезнуть. А еще женщине необходимо заходить в период менопаузы с мышечной массой, потому что со временем она и так уходит естественными образом. По всей видимости, Катя отдает дань моде. Возможно, она сидит на диете, использует какие-то средства для похудения. Но мы не можем сейчас судить об образе жизни нашей героини. Может быть, ей все нравится в себе», — подчеркнула доктор.

Напомним, несколько лет назад Катя Варнава уже делилась секретом похудения, который заключался в особом рационе и активном образе жизни. «Как и обещала, небольшой пост по поводу питания: что я ем, в каком количестве. И вообще — ем ли я! Итак! Конечно, я ем. Причем нормально! 1,75 живого роста надо еще прокормить! Я не стопроцентный вегетарианец, иногда ем яйца и творог. Мясо, рыбу, птицу, морепродукты не ем. Вот мой рацион на мой обычный многообещающий день.

Утро. Стакан теплой воды, потом завтрак: чашка, творог, грецкие орехи, ягода или мед. Одна ложка. Всего понемногу. Обед. Например, вчера был сыр тофу на гриле, фасоль на пару и овощной салат: цукини, перец, огурцы с оливковым маслом. Ужин. Вот где самое интересное! К вечеру организм хочет есть. У меня ужин случается редко из-за занятости, но если случается, то не позднее 6-7 часов и, как правило, это овощи либо в салате, либо на пару», — отмечала она еще в 2018 году.