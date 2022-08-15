Hyundai создаст институт ИИ и робототехники
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Hyundai создаст институт ИИ и робототехники

Hyundai создаст институт ИИ и робототехники


Автоконцерн Hyundai объявил о создании фонда Boston Dynamics AI Institute для продвижения исследований в области искусственного интеллекта и робототехники.


Организацию возглавит основатель Boston Dynamics Марк Райберт, покинувший пост генерального директора в конце 2019 года. Штаб-квартира института расположится в Кембридже (штат Массачусетс, США).


«Наша миссия — создать будущие поколения передовых роботов и интеллектуальных машин, которые будут умнее, гибче, проницательнее и безопаснее, чем все, что существует сегодня», — сказал Райберт.


По его словам, институт сосредоточится на создании более простых в использовании и продуктивных роботов, способных выполнять широкий спектр задач.


Hyundai планирует инвестировать в организацию около $400 млн. В компании отметили, что они активно нанимают исследователей и инженеров, которые присоединятся к команде в Кембридже.


Напомним, в мае Hyundai сообщил о планах инвестировать $5 млрд на развитие искусственного интеллекта, автономного транспорта и робототехники.


В июне 2021 года автоконцерн приобрел 80% акций компании Boston Dynamics за $1,1 млрд.



# Экономика hyundai, искусственный интеллект, новости
По материалам: ForkLog

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