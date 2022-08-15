Hyundai создаст институт ИИ и робототехники

Автоконцерн Hyundai объявил о создании фонда Boston Dynamics AI Institute для продвижения исследований в области искусственного интеллекта и робототехники.

Организацию возглавит основатель Boston Dynamics Марк Райберт, покинувший пост генерального директора в конце 2019 года. Штаб-квартира института расположится в Кембридже (штат Массачусетс, США).

«Наша миссия — создать будущие поколения передовых роботов и интеллектуальных машин, которые будут умнее, гибче, проницательнее и безопаснее, чем все, что существует сегодня», — сказал Райберт.

По его словам, институт сосредоточится на создании более простых в использовании и продуктивных роботов, способных выполнять широкий спектр задач.

Hyundai планирует инвестировать в организацию около $400 млн. В компании отметили, что они активно нанимают исследователей и инженеров, которые присоединятся к команде в Кембридже.

Напомним, в мае Hyundai сообщил о планах инвестировать $5 млрд на развитие искусственного интеллекта, автономного транспорта и робототехники.

В июне 2021 года автоконцерн приобрел 80% акций компании Boston Dynamics за $1,1 млрд.



