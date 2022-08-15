Известного криптосыщика обвинили в краже $350 000 у Velodrome

Децентрализованная биржа Velodrome выявила бывшего члена команды, ответственного за произошедшую в августе кражу $350 000 с одного из кошельков платформы.

По словам представителей DEX, к хищению причастен анонимный кодер Gabagool, известный в Twitter под никнеймом Gabagool.eth.

Он завоевал популярность благодаря тому, что входит в группу сетевых сыщиков, регулярно разоблачающих мошеннические действия в DeFi-сфере.

«Команда Velodrome разорвала отношения с Gabagool и работает с юрисконсультом, чтобы определить дальнейшие шаги», — заявили в компании.

Как сообщается, инцидент не затронул средства пользователей.

Ранее в интервью The Block Gabagool заявил, что компания расследует взлом и что в атакованном кошельке находились средства, из которых команда биржи получала зарплату.

Сам криптосыщик пока не комментировал выдвинутые против него обвинения.

Velodrome представляет реализацию модели условного депонирования ve (3,3), предложенной создателем Yearn Finance Андре Кронье. Проект является форком разработанной Кронье Solidly DEX, который должен был запустить ve (3,3) в сети Fantom. В июле TVL платформы превысил $100 млн, заблокированных в сети Optimism.

Напомним, в начале августа неизвестные скомпрометировали фронтенд DeFi-протокола Curve Finance. В результате пользователи потеряли активы стоимостью $573 000.