Известного криптосыщика обвинили в краже $350 000 у Velodrome
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Известного криптосыщика обвинили в краже $350 000 у Velodrome

Известного криптосыщика обвинили в краже $350 000 у Velodrome


Децентрализованная биржа Velodrome выявила бывшего члена команды, ответственного за произошедшую в августе кражу $350 000 с одного из кошельков платформы. 


По словам представителей DEX, к хищению причастен анонимный кодер Gabagool, известный в Twitter под никнеймом Gabagool.eth.


Он завоевал популярность благодаря тому, что входит в группу сетевых сыщиков, регулярно разоблачающих мошеннические действия в DeFi-сфере.


«Команда Velodrome разорвала отношения с Gabagool и работает с юрисконсультом, чтобы определить дальнейшие шаги», — заявили в компании. 


Как сообщается, инцидент не затронул средства пользователей.


Ранее в интервью The Block Gabagool заявил, что компания расследует взлом и что в атакованном кошельке находились средства, из которых команда биржи получала зарплату.


Сам криптосыщик пока не комментировал выдвинутые против него обвинения.


Velodrome представляет реализацию модели условного депонирования ve (3,3), предложенной создателем Yearn Finance Андре Кронье. Проект является форком разработанной Кронье Solidly DEX, который должен был запустить ve (3,3) в сети Fantom. В июле TVL платформы превысил $100 млн, заблокированных в сети Optimism.


Напомним, в начале августа неизвестные скомпрометировали фронтенд DeFi-протокола Curve Finance. В результате пользователи потеряли активы стоимостью $573 000.

# Экономика dex, взломы, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Вдовиченков сменил четырех жен, Любимов не спал с Вилковой до свадьбы. Личная жизнь звезд «Бумера»
Вдовиченков сменил четырех жен, Любимов не спал с Вилковой до
В России станут платить за выращивание бычков на убой
В России станут платить за выращивание бычков на убой
Опрос показал отношение поляков к событиям на Украине
Опрос показал отношение поляков к событиям на Украине
Известного криптосыщика обвинили в краже $350 000 у Velodrome
Известного криптосыщика обвинили в краже $350 000 у Velodrome
Умер бард-исполнитель Валерий Мищук
Умер бард-исполнитель Валерий Мищук
Microsoft рассказала Sony, как сделать подписку Playstation Plus привлекательнее
Microsoft рассказала Sony, как сделать подписку Playstation Plus
Стало известно, насколько обеднела Хаматова в Латвии
Стало известно, насколько обеднела Хаматова в Латвии
Пёсик, который совсем не в настроении гулять
Пёсик, который совсем не в настроении гулять
За сутки в Иркутской области зарегистрировано 486 случаев COVID-19
За сутки в Иркутской области зарегистрировано 486 случаев COVID-19
В горах Танзании открыт новый вид орхидей
В горах Танзании открыт новый вид орхидей
Кредиторы Celsius Network заблокировали продажу части добытых биткоинов
Кредиторы Celsius Network заблокировали продажу части добытых
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 15 по 21 августа 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 15 по 21 августа 2022 года

Топ на сегодня

Байден подписал закон о чипах, дипфейк переозвучил часть фильма и другие новости из мира ИИ
Байден подписал закон о чипах, дипфейк переозвучил часть фильма и
Стас Костюшкин после многолетней дружбы перестал общаться с Клявером
Стас Костюшкин после многолетней дружбы перестал общаться с Клявером
Гороскоп от Анжелы Перл на 15 августа 2022 года: астролог советует не поддаваться соблазнам
Гороскоп от Анжелы Перл на 15 августа 2022 года: астролог советует не
Кара Делевинь отмечает 30-летие! Горячие и красивые фото модели-актрисы (16 фото)
Кара Делевинь отмечает 30-летие! Горячие и красивые фото
Минобороны отчиталось о перехвате «Точки-У» и 15 снарядов РСЗО
Минобороны отчиталось о перехвате «Точки-У» и 15 снарядов РСЗО

Еще по теме

Хакеры взломали DeFi-платформу Grim Finance и похитили $30 млн
Биржу BTC-Alpha атаковали хакеры. Средства пользователей в безопасности
DeFi-платформа Slingshot Finance привлекла $15 млн
С кошельков биткоин-биржи ZB вывели $4,8 млн. Эксперты не исключили взлом