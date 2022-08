Эти 5 игр сегодня удаляют из подписки Game Pass на Xbox и PC

Вадим Карасев





В середине месяца Microsoft традиционно удаляет игры из подписки Game Pass. Август не является исключением, сегодня из подписки будет удалено сразу 5 проектов на приставках Xbox и PC. Следующие игры покидают подписку Game Pass сегодня:

Curse of the Dead Gods (Xbox, PC)Library of Ruina (Xbox, PC)Boyfriend Dungeon (Xbox, PC)Train Sim World 2 (Xbox, PC)Starmancer (PC)

Напомним, пока игры находятся в подписке, в них можно не только играть, но и приобрести их (или DLC к ним) со скидками для подписчиков Game Pass.