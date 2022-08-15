Какие предметы и вещи категорически нельзя давать в долг

Все мы периодически просим помощи и сами даем в долг. Отказ может быть воспринят, как невоспитанность, черствость и даже аморальность. Им можно обидеть человека, который на вас надеется. Но мудрые народные приметы гласят, что есть вещи, которые категорически нельзя давать в долг. Лучше объяснить просящему причину отказа, чтобы не навредить ни себе, ни ему.

Что, согласно народным приметам, категорически нельзя давать в долг

Соль

Почти каждый человек хоть раз в жизни одалживал эту специю. Кажется, что в этом нет ничего странного, если во время готовки вы вдруг обнаруживаете, что солонка пуста. Зачем бежать в магазин, если можно постучать соседке? Но народная мудрость гласит, что с солью не все так просто. Это один из центральных ингредиентов для магических обрядов, потому что он способен собирать и накапливать информацию.





Если соль попадет в руки недоброжелателей, то вы можете лишиться счастья и удачи. Понятно, что человеку, с которым вы соседствуете много лет, сложно отказать. Но в таком случае просто попросите не возвращать долг. И сами не отдавайте соль, которую взяли.

Посуда

Любая посуда, которой пользуются члены семьи, впитывает их энергетику, и давая кому-то ее в долг, вы непременно отдаете и частичку силы ваших близких и дома в целом. Благополучие может быть нарушено, причем вы даже не поймете, что же произошло. Немного лучше обстоит дело, если вы угощаете чем-то, что лежит в этой посуде, соседей или близких. В таком случае они должны и отдать ее не пустой.

Одежда





Одежда и обувь соприкасаются с телом человека, а значит, и с его энергетикой. Согласитесь, что какие бы чудесные не были отношения с подругой или сестрой, вы не захотели бы примерять на себя чужую судьбу, эмоции, чувства, радости и беды. Именно поэтому воздержитесь от соблазна и носите лишь свои личные вещи. Если отказать никак нельзя, то попросите взамен несколько монет. Эта символическая плата поможет убрать негатив и отменить долговое обязательство.

Веник

Наши предки считали веник не просто инвентарем для уборки, но и важным сакральным предметом. Он выметал из жилища все дурное вместе с мусором, помогал очистить пространство. Недаром из него делали обереги — он словно охранял дом от всякой нечисти. Давая веник в долг, вы оставляете дом «без присмотра», а еще добровольно передаете свою защиту другим людям. То же самое касается любых аналогов веника типа швабр и щеток.

Хлеб





Испокон веков хлеб был свидетелем важных событий в жизни человека. Праздничная выпечка сопровождала свадьбы, крестины, приезд гостей, а обычный хлеб был «всему головой». Неудивительно, ведь раньше его не покупали в магазинах, а пекли своими руками, читая молитвы на здоровье и удачу для всей семьи.

Христианская заповедь учит нас делиться с бедными, и народная мудрость, конечно, этому не противоречит. Вместе с тем, не рекомендуется отдавать последний кусочек хлеба, чтобы самому не оказаться на месте просящего. Кроме этого, не одалживают хлеб на закате или через порог дома, чтобы не лишиться благополучия.

Ювелирные украшения

Украшения, как драгоценные, так и простая бижутерия, постепенно сливаются с вашей энергетикой, если вы долго их носите. Они защищают от негатива, буквально забирая «дурные взгляды» на себя. Если после этого энергетического симбиоза человек отдает украшение кому-то другому, то оно может принести новому владельцу только несчастья и даже способно отомстить прежнему.

Иголки

Этот предмет любят использовать в своих магических ритуалах ведьмы, потому нельзя подбирать их на улице. Да и кто может случайно потерять по дороге иголку? Очевидно, что ее выбросили специально. А что же с иголкой, которую вернули после временного пользования? Чтобы быть уверенным, что она не несет дурную энергию, следует прокалить ее на окне, а после держать в солевом растворе несколько часов.

Когда запрещено давать в долг деньги?





В современном мире чаще всего берут взаймы не что иное, как деньги. Отказаться от этой практики вряд ли представляется возможным, да и не нужно. Главное, помнить о важных запретах, и не нарушать их. Во-первых, нельзя одалживать деньги тогда, когда Луна убывает, потому что и доходы ваши тоже начнут убывать, а долг могут не вернуть. Во-вторых, их не дают никому после захода солнца и в дни больших церковных праздников, чтобы не оказаться в нищете.