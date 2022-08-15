Каким будет геомагнитный фон 15 августа 2022 года и когда начнется сильная магнитная буря

Чтобы подготовиться к любым последствиям магнитной бури 15 августа, следует заранее знать, какой силы будет геомагнитный шторм и когда он начнется. На многих это явление может оказать негативное влияние.

Геомагнитный шторм с 15 августа 2022 года: когда ждать сильную бурю

В понедельник, 15 августа, геомагнитный шторм будет слабым и не превысит 2 баллов. Но метеопатам не стоит расслабляться, поскольку впереди их ждет сильная магнитная буря, которая достигнет планеты всего за пару дней.

С 16 августа сила удара магнитной бури начнет увеличиваться и достигнет 3 баллов. Многие люди почувствуют сильное действие магнитной бури уже с вечера 16 августа, а к утру 17 числа она достигнет отметки 4 балла. К вечеру ее сила удара будет составлять 5 баллов. Она станет самой сильной и может оказать влияние не только на метеозависимых, но и на здоровых людей.





Как подготовиться к влиянию магнитной бури

Негативному влиянию магнитных бурь больше всего подвергаются люди пожилого возраста, беременные женщины, кормящие матери, маленькие дети, гипотоники, гипертоники и с разными хроническими заболеваниями. Кроме метеозависимых, все признаки негативного воздействия магнитной бури также могут ощущать и здоровые люди.

Поскольку нет лекарства от магнитной бури, каждый человек сможет сам себе помочь, чтобы легче перенести этот период времени. Достаточно лишь придерживаться советов и рекомендаций специалистов.

Во время геомагнитного шторма у людей могут проявляться такие симптомы:

головокружение;

мигрень;

повышенная утомляемость;

слабость;

бессонница;

учащение пульса;

изменение настроения;

скачки артериального давления;

депрессия;

появление агрессии или раздражения.





В это время метеозависимым нежелательно делать следующее:

переутомляться;

злоупотреблять алкоголем;

курить и принимать запрещенные препараты;

пить много кофе и крепкого чая;

приступать к выполнению тяжелой и требующей повышенного внимания работы;

управлять автомобилем;

отказаться от использования девайсов;

не провоцировать ссоры и конфликты;

отказаться от жирной, жареной, острой и соленой пищи;

не пребывать в душном общественном транспорте.





Каждый метеозависимый человек в это время должен:

больше времени проводить на свежем воздухе;

есть только легкую пищу;

добавить в рацион свежие овощи и фрукты;

пить чистую воду;

отдыхать и высыпаться;

заниматься любимым делом;

делать зарядку по утрам;

пить только травяные чаи;

следить за своим артериальным давлением.

Людям, у которых есть какие-то заболевания, важно всегда держать при себе соответствующие препараты, чтобы сразу их принять в случае ухудшения состояния. Самое главное, не заниматься самолечением. В случае, если ни один совет не помог, а лекарства не дали никакого результата, то необходимо сразу же вызвать скорую помощь.