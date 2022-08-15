Каким будет геомагнитный фон 15 августа 2022 года и когда начнется сильная магнитная буря
Чтобы подготовиться к любым последствиям магнитной бури 15 августа, следует заранее знать, какой силы будет геомагнитный шторм и когда он начнется. На многих это явление может оказать негативное влияние.
Геомагнитный шторм с 15 августа 2022 года: когда ждать сильную бурю
В понедельник, 15 августа, геомагнитный шторм будет слабым и не превысит 2 баллов. Но метеопатам не стоит расслабляться, поскольку впереди их ждет сильная магнитная буря, которая достигнет планеты всего за пару дней.
С 16 августа сила удара магнитной бури начнет увеличиваться и достигнет 3 баллов. Многие люди почувствуют сильное действие магнитной бури уже с вечера 16 августа, а к утру 17 числа она достигнет отметки 4 балла. К вечеру ее сила удара будет составлять 5 баллов. Она станет самой сильной и может оказать влияние не только на метеозависимых, но и на здоровых людей.
Как подготовиться к влиянию магнитной бури
Негативному влиянию магнитных бурь больше всего подвергаются люди пожилого возраста, беременные женщины, кормящие матери, маленькие дети, гипотоники, гипертоники и с разными хроническими заболеваниями. Кроме метеозависимых, все признаки негативного воздействия магнитной бури также могут ощущать и здоровые люди.
Поскольку нет лекарства от магнитной бури, каждый человек сможет сам себе помочь, чтобы легче перенести этот период времени. Достаточно лишь придерживаться советов и рекомендаций специалистов.
Во время геомагнитного шторма у людей могут проявляться такие симптомы:
- головокружение;
- мигрень;
- повышенная утомляемость;
- слабость;
- бессонница;
- учащение пульса;
- изменение настроения;
- скачки артериального давления;
- депрессия;
- появление агрессии или раздражения.
В это время метеозависимым нежелательно делать следующее:
- переутомляться;
- злоупотреблять алкоголем;
- курить и принимать запрещенные препараты;
- пить много кофе и крепкого чая;
- приступать к выполнению тяжелой и требующей повышенного внимания работы;
- управлять автомобилем;
- отказаться от использования девайсов;
- не провоцировать ссоры и конфликты;
- отказаться от жирной, жареной, острой и соленой пищи;
- не пребывать в душном общественном транспорте.
Каждый метеозависимый человек в это время должен:
- больше времени проводить на свежем воздухе;
- есть только легкую пищу;
- добавить в рацион свежие овощи и фрукты;
- пить чистую воду;
- отдыхать и высыпаться;
- заниматься любимым делом;
- делать зарядку по утрам;
- пить только травяные чаи;
- следить за своим артериальным давлением.
Людям, у которых есть какие-то заболевания, важно всегда держать при себе соответствующие препараты, чтобы сразу их принять в случае ухудшения состояния. Самое главное, не заниматься самолечением. В случае, если ни один совет не помог, а лекарства не дали никакого результата, то необходимо сразу же вызвать скорую помощь.