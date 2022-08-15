Каким будет геомагнитный фон 15 августа 2022 года и когда начнется сильная магнитная буря
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Каким будет геомагнитный фон 15 августа 2022 года и когда начнется сильная магнитная буря

Каким будет геомагнитный фон 15 августа 2022 года и когда начнется сильная магнитная буря

Чтобы подготовиться к любым последствиям магнитной бури 15 августа, следует заранее знать, какой силы будет геомагнитный шторм и когда он начнется. На многих это явление может оказать негативное влияние.

Геомагнитный шторм с 15 августа 2022 года: когда ждать сильную бурю

В понедельник, 15 августа, геомагнитный шторм будет слабым и не превысит 2 баллов. Но метеопатам не стоит расслабляться, поскольку впереди их ждет сильная магнитная буря, которая достигнет планеты всего за пару дней.

С 16 августа сила удара магнитной бури начнет увеличиваться и достигнет 3 баллов. Многие люди почувствуют сильное действие магнитной бури уже с вечера 16 августа, а к утру 17 числа она достигнет отметки 4 балла. К вечеру ее сила удара будет составлять 5 баллов. Она станет самой сильной и может оказать влияние не только на метеозависимых, но и на здоровых людей.


Как подготовиться к влиянию магнитной бури

Негативному влиянию магнитных бурь больше всего подвергаются люди пожилого возраста, беременные женщины, кормящие матери, маленькие дети, гипотоники, гипертоники и с разными хроническими заболеваниями. Кроме метеозависимых, все признаки негативного воздействия магнитной бури также могут ощущать и здоровые люди.

Поскольку нет лекарства от магнитной бури, каждый человек сможет сам себе помочь, чтобы легче перенести этот период времени. Достаточно лишь придерживаться советов и рекомендаций специалистов.

Во время геомагнитного шторма у людей могут проявляться такие симптомы:

  • головокружение;
  • мигрень;
  • повышенная утомляемость;
  • слабость;
  • бессонница;
  • учащение пульса;
  • изменение настроения;
  • скачки артериального давления;
  • депрессия;
  • появление агрессии или раздражения.


В это время метеозависимым нежелательно делать следующее:

  • переутомляться;
  • злоупотреблять алкоголем;
  • курить и принимать запрещенные препараты;
  • пить много кофе и крепкого чая;
  • приступать к выполнению тяжелой и требующей повышенного внимания работы;
  • управлять автомобилем;
  • отказаться от использования девайсов;
  • не провоцировать ссоры и конфликты;
  • отказаться от жирной, жареной, острой и соленой пищи;
  • не пребывать в душном общественном транспорте.


Каждый метеозависимый человек в это время должен:

  • больше времени проводить на свежем воздухе;
  • есть только легкую пищу;
  • добавить в рацион свежие овощи и фрукты;
  • пить чистую воду;
  • отдыхать и высыпаться;
  • заниматься любимым делом;
  • делать зарядку по утрам;
  • пить только травяные чаи;
  • следить за своим артериальным давлением.

Людям, у которых есть какие-то заболевания, важно всегда держать при себе соответствующие препараты, чтобы сразу их принять в случае ухудшения состояния. Самое главное, не заниматься самолечением. В случае, если ни один совет не помог, а лекарства не дали никакого результата, то необходимо сразу же вызвать скорую помощь.

# Общество Здоровье
По материалам: rsute

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