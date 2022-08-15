Какими продуктами лучше запастись, пока они не подорожали

Эксперт предсказал повышение цен в конце лета. Летом цены на продукты более-менее стабилизировались. Особенно радовали овощи, многие из которых стали стоить дешевле, чем в начале года. Но все изменится осенью. Как заявил завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Плеханова Дмитрий Завьялов, в сентябре и октябре многие товарные позиции снова начнут дорожать. Эксперт заявил, что подорожание не связано с какими-то событиями, — ценники переписываются каждую осень. И не только в России, но и во многих других странах. Так, традиционно осенью увеличивается стоимость молочной продукции, яиц, колбасных изделий и даже овощей, даже несмотря на то, что наступает время сбора урожая. По более высоким ценам уже в сентябре россияне будут покупать свинину и рыбу. Хотя, как говорит эксперт, повышение не будет значительным. Сейчас, в конце лета, мясо, например, стоит дешевле всего. То же самое происходит с фруктами, для них август — время лучшей цены. Дальше яблоки, груши, сливы, абрикосы будут дорожать. «В качестве ценового маркера иногда приводят цены на хлеб и соотносят их с урожаем, но надо понимать, что «зерновая» составляющая в себестоимости хлеба не настолько велика, как кажется», — приводит мнение Завьялова агентство «Прайм». В цене на хлеб, продолжает экономист, около 40% приходится на муку, воду, сахар и пр. Еще 15% — это свет и газ, на которых работают печи, 20% — зарплата пекарей и другому персоналу, и еще 15% — аренда помещения. Остается 10%, которые уходят на содержание оборудования и прочие коммерческие расходы. Также точно образуется цена на все продовольственные товары. Поэтому когда говорят, например, что сырье подешевело, это не значит, что цены в магазинах поползут вниз. Экономист также подчеркивает, что большое влияние на стоимость продуктов оказывает логистика. Транспортная составляющая сказывается в том числе на упаковке и оборудовании. Стоимость грузоперевозок выросла по всему миру даже не в этом году, а раньше. И это, в свою очередь, отражается, например, на цене привозных фруктов или кондитерских изделиях, в составе которых есть импортная составляющая — пальмовое масло.