Киев сообщил о переговорах с Лондоном об уничтожении Крымского моста
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Киев сообщил о переговорах с Лондоном об уничтожении Крымского моста

Киев сообщил о переговорах с Лондоном об уничтожении Крымского моста

Украина обсудила с Великобританией план ликвидации Крымского моста. Об этом  сообщил в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко, передает РИА «Новости».

По его словам, обсуждение уничтожения инфраструктурного объекта прошло на саммите НАТО в июне. Лондон представлял глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

Ранее предположение о том что план уничтожения моста разрабатывается под руководством британского военного министерства высказал военный эксперт Игорь Коротченко.

Украинские власти не первый раз поднимают тему возможного удара по Крымскому мосту. Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 21 апреля заявил, что украинские военные обязательно ударят по мосту, если будет такая возможность. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал Данилова подумать о последствиях такого удара. «Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», — заявил Медведев.

В июле глава офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил, что Киев атакует Крымский мост, как только появится первая техническая возможность. Это необходимо сделать, потому что по мосту идет снабжение российской военной техники, объяснил он. Арестович также уточнил, что обещание Украины странам Запада не атаковать их оружием территорию России не распространяется на Крымский мост.

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По материалам: pnp.ru

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