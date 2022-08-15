Ким Чен Ын направил Путину ответную телеграмму в честь Дня освобождения Кореи
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Ким Чен Ын направил Путину ответную телеграмму в честь Дня освобождения Кореи

Ким Чен Ын направил Путину ответную телеграмму в честь Дня освобождения Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил ответную телеграмму Президенту России Владимиру Путину, который поздравил его с 77-летием со Дня освобождения Кореи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство.

В телеграмме глава северокорейского государства отметил, что сегодня стратегическое и тактическое сотрудничество двух стран поднимается на новый уровень. Он выразил уверенность, что дружба и сотрудничество между КНДР и Россией будут еще более динамично укрепляться и вносить вклад в достижение процветания и благосостояния народов двух стран.

Ранее сообщалось, что Путин направил Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму в связи с 77-й годовщиной освобождения Кореи и выразил уверенность в наращивании двусторонних связей.

День освобождения Кореи отмечается на Корейском полуострове 15 августа. Как в Северной, так и в Южной Корее этот праздник считается государственным. В этот день в 1945 году была объявлена капитуляция Японии во Второй мировой войне и Корея была освобождена от колониального правления.

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По материалам: pnp.ru

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