Кличко призвал киевлян готовить теплую одежду и одеяла, чтобы пережить зиму

Мэр Киева Виталий Кличко попросил каждого киевлянина подготовить теплую одежду и одеяла из-за возможных проблем с отоплением в осенне-зимний период.

По его словам, в будущем отопительном сезоне температура в квартирах может опуститься на несколько градусов ниже нормы.

«Прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы», — цитирует Кличко издание «Бабель». При норме в 21 градус температура зимой может быть на уровне 18-19 градусов.

Также он предупредил о возможных перебоях с электричеством в Киеве.

При этом мэр заверил, что в случае с отсутствием газа и генераторов пройти отопительный сезон помогут запасы мазута, но лишь на малое время.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что зима «может стать одним из союзников России» в украинском конфликте в связи с дефицитом энергоресурсов в Европе на фоне наступления отопительного сезона. По мнению Маркаровой, Россия может прекратить поставки энергоресурсов по мере наступления отопительного сезона в Западной Европе.