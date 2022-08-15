Кому разрешено не поститься в Успенский пост с 14 по 27 августа

В отличие от монахов, которые обязаны поститься по самому строгому уставу, простые граждане вполне могут испросить разрешения на личные послабления в силу разных жизненных обстоятельств. Некоторым мирянам можно и вовсе не поститься в Успенский пост с 14 по 27 августа, а подготовиться к празднику Успение Пресвятой Богородицы через другие ограничения.

Какие варианты поста существуют для мирян

Православные верующие знают о строгости Успенского Поста. Его сравнивают с Великим, но по продолжительности это несоизмеримые периоды. Да и поститься в августе гораздо проще, чем весной, из-за обилия фруктов, овощей и зелени на столе.





Однако не всем подходит строгий пост. Кто-то просто не может гарантировать, что ему хватит сил закончить начатое либо же не хватит калорий, чтобы выполнять свои мирские обязанности качественно. О подобных тревогах нужно подробно рассказать священнику. Он обязан предоставить вам на выбор один из трех вариантов поста для мирян:

Кто может не поститься в Успенский пост с 14 по 27 августа

Строгий. Его придерживаются ревностные христиане, которые хорошо знают пределы своих возможностей. Такой пост подразумевает полный отказ от любых молочных и мясных изделий, а также рыбы и морепродуктов. Обычный. Нельзя употреблять никакие продукты животного происхождения, кроме нежирной рыбы. Без мяса. Это самый простой вариант поста. Выбрав его, вам нужно будет отказаться только от мяса и колбас.





Но в церковном уставе предусмотрен и отказ от поста. Для этого есть ряд причин, например, по медицинским показателям или в силу физиологических состояний. Так, нельзя и даже вредно поститься беременным и кормящим матерям. Малые дети до 7 лет, а также старики тоже могут придерживаться обычного питания в Успенский пост.

Врачи запрещают соблюдать пищевые ограничения людям с ослабленным иммунитетом, перенесшим физические травмы. С осторожностью нужно поститься и онкобольным.

Граждане, которые заняты на тяжелых работах, к примеру, строители, спасатели, а также профессиональные спортсмены, тоже могут не соблюдать Успенский пост с 14 по 27 августа. Те мужчины, которые находятся на воинской службе, также от него отказываются.

Правила приема пищи и календарь питания по дням

Кроме мяса, рыбы и молока, верующие также отказываются на время Успенского поста от яиц и сдобной выпечки. Заправить растительным маслом пищу можно только в выходные дни. То же самое касается и церковного вина — его можно выпить лишь в субботу и воскресенье.

Запрещено наедаться досыта, даже если это постная пища. Порции должны быть небольшими.





Итак, чем можно питаться в каждый из дней Успенского поста: