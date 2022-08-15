Концерт Галкина в Латвии: подробности

Максим Галкин и Алла Пугачева уже несколько месяцев проживают за границей. Примадонна занимается детьми, а ее супруг собирает аншлаги на юмористических концертах, где постоянно высмеивает Россию и сограждан. При этом артист уверяет, что в скором времени вернется на Родину.

На днях Галкин давал концерт в небольшом латвийском селе Роя, где население составляет всего 2 тысячи человек. Со сцены юморист ответил, пожалуй, на один из самых задаваемых вопросов: «Могут ли отобрать у семьи главное имущество – огромный замок в деревне Грязь». Максим уверяет, что без боя точно не отдаст семейное гнездышко.

«Просто так они его не отберут! Им будет литься горящее масло на голову, - уверяет комик. – Буду выбрасывать старую мебель на хребты. Поверьте, я так просто не сдамся».





Впрочем, отобрать имущество даже у «предателя Родины», каковым считают российские граждане Галкина, не так то просто. Это возможно только по решению суда, а на данный момент нет никаких правовых оснований поступить с юмористом подобным образом.

Также на концерте Галкин, вслед за Чулпан Хаматовой, высмеял государственные награды. Отметим сразу, что у самого комика таковых не нет, а вот у его жены Аллы Пугачевой, их предостаточно: в 1991 году ее удостоили звания Народная артистка СССР, а в 1995 году Алла Борисовна стала лауреатом Государственной премии России. Супруг несколькими словами обесценил все то, что на протяжении десятилетий зарабатывала его жена. По крайней мере, так считают поклонники Примадонны.





"Я искренне считал, что в России после перестройки, после начала 90-х, это раболепство в людях по отношению к власти как-то вытравится», - шутит Галкин со сцены. - «Но нет, не вытравливается вообще. Я никогда не любил все эти награды, не хотел примазываться к власти".

Теперь в соцсетях осуждают Максима, который публично растоптал заслуги супруги. Народ также не может простить шоумену его слов о "раболепстве" россиян.

Сам же артист остался крайне доволен и своим выступлением и тем, как его встретили зрители. Он рассыпался в комплиментах, называя латышей «кормильцами» и благодаря их за душевный прием.