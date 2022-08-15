Консольный эксклюзив Xbox, игра High on Life, появится на Gamescom с новой демонстрацией
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Консольный эксклюзив Xbox, игра High on Life, появится на Gamescom с новой демонстрацией

Консольный эксклюзив Xbox, игра High on Life, появится на Gamescom с новой демонстрацией


Игра High on Life стала одним из наиболее интересных сюрпризов на Xbox & Bethesda Showcase. Шутер с интересной игровой концепцией про «разумное оружие» должен выйти уже в этом году, и почти сразу после июньской трансляции разработчики объявили дату релиза — 25 октября 2022 года: на Xbox One, Xbox Series X | S и PC, плюс в Game Pass.

Разработчики High on Life планируют показать свой проект на выставке Gamescom 2022, которая состоится в Кельне. Трансляция Gamescom Opening Night Live начнется 23 августа в 21:00 по московскому времени, и в рамках этой трансляции обещают более 30 игр. Что касается разработчиков High on Life, они планируют на мероприятии показать новый геймплей.

Кроме того, команда Xbox также заявляла, что покажет на Gamescom игру High on Life в рамках своих трансляций. Напомним, ранее создатели High on Life поделились массой информации о проекте, с которой можно ознакомиться здесь.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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