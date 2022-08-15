Кредиторы Celsius Network заблокировали продажу части добытых биткоинов
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Кредиторы Celsius Network заблокировали продажу части добытых биткоинов

Кредиторы Celsius Network заблокировали продажу части добытых биткоинов


Комитет кредиторов Celsius Network в ходе заседания суда по банкротствам добился запрета компании на продажу части добытых биткоинов. Об этом пишет Decrypt.


Инициативная группа также назвала «пустыми и ложными» заверения CEO криптолендинговой платформы Алекса Машинского, который он дал за несколько дней до заморозки активов клиентов.


Адвокаты комитета объяснили инициативу необходимостью сбора дополнительной информации касательно продажи первой криптовалюты и использования полученных доходов.


В начале июля суд разрешил компании потратить более $5 млн на завершение строительства майнингового предприятия в Техасе. По словам представителей платформы, на это может уйти порядка двух месяцев. Решение раскритиковало Министерство юстиции США.


19 июля компания представила план реорганизации бизнеса. Он предполагает направление прибыли дочерней майнинговой компании на возмещение потерь пользователям и выплаты кредиторам. До этого Celsius Mining подала в SEC заявку на проведение IPO.


Комитет также заявил, что намерен добиться от суда применения Правила 2004 в рамках «широкомасштабного расследования». Оно предполагает дачу показаний заинтересованными сторонами и представление документов в процессе аналогично тому, как это происходит в производстве по гражданским искам.


Напомним, 13 июля Celsius подала в суд Нью-Йорка заявление о несостоятельности в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве. Компания сообщила, что ее обязательства превышают находящиеся на балансе активы почти на $1,2 млрд.


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# Экономика celsius network, суд, новости
По материалам: ForkLog

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