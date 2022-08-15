Ксения Бородина призналась, что балует мужчин
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Ксения Бородина призналась, что балует мужчин

Ксения Бородина призналась, что балует мужчин
Ведущая Ксения Бородина рассказала, что боится избаловать сына. В то время как над «Домом-2» нависла очередная угроза его закрытия, ведущая Ксения Бородина не скучает и даже запустила марафон на тему правильного развода по типу Агаты Муцениеце, страдавшей по Прилучному. При этом не забывает постоянно шпынять своего бывшего Курбана Омарова, припоминая ему потребительское отношение во время брака и нынешний успех, который целиком построен на ее популярности. А еще мать двоих дочерей рассуждает о детях, рассказывая подписчицам, о чем мечтала всю жизнь. «С самого детства я была уверена, что у меня будет сын. Учитывая мой боевой характер, думала, Бог мне даст сына. А в итоге он наградил меня чудесными девочками, которые женственнее, чем я, лучше меня во всем. Мальчишку я бы избаловала — это у меня хорошо получается. Хотя… Еще не вечер. Шучу»,  — тонко намекнула 39-летняя Ксения, что вполне еще репродуктивна и готова к новым семейным отношениям.
Возможно, это просто была ответочка Курбану, который засветил совместный отдых с новой пассией. Похоже, у мужика все налаживается. Недавно он похвастался, что наконец отремонтировал свою новую шикарную квартиру и теперь нашел ту, которую может туда привести. О чем он, к сожалению, забыл, так это о собственной дочери Теоне, с которой не встречался уже несколько месяцев. По крайней мере, так утверждает Бородина, эмоционально ответив на вопрос одной из своих подписчиц, заметившей, что девочка давно не появлялась в соцсети своего отца. По нынешним временам это можно считать прямым доказательством, что общения не было.
# Шоу-бизнес Бородина Ксения
По материалам: z-aya

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