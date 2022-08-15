Ксения Собчак рассказала о кличке Владимира Соловьева
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Ксения Собчак рассказала о кличке Владимира Соловьева

Ксения Собчак рассказала о кличке Владимира Соловьева
Ведущая и журналистка Ксения Собчак продолжает конфликт с Соловьевым. Светская львица и телеведущий регулярно «обмениваются комплиментами». Светская львица Ксения Собчак в «Телеграм» озвучила прозвище телеведущего Владимира Соловьева, с которым у нее крайне напряженные отношения.
Она поделилась материалом, в котором Владимир Соловьев намекает на крышевание Ксении Собчак в кругах власти. По его мнению, именно поэтому светская львица до сих пор находится на свободе. «Колобок в доме», - прокомментировала данную публикацию Ксения Собчак. Ранее Владимир Соловьев заявил, что Ксении Собчак необходимо покинуть Россию. Поводом стали последние заявления светской львицы относительно ситуации в мире.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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