Ксения Собчак рассказала о кличке Владимира Соловьева

Ведущая и журналистка Ксения Собчак продолжает конфликт с Соловьевым. Светская львица и телеведущий регулярно «обмениваются комплиментами». Светская львица Ксения Собчак в «Телеграм» озвучила прозвище телеведущего Владимира Соловьева, с которым у нее крайне напряженные отношения.Она поделилась материалом, в котором Владимир Соловьев намекает на крышевание Ксении Собчак в кругах власти. По его мнению, именно поэтому светская львица до сих пор находится на свободе. «Колобок в доме», - прокомментировала данную публикацию Ксения Собчак. Ранее Владимир Соловьев заявил, что Ксении Собчак необходимо покинуть Россию. Поводом стали последние заявления светской львицы относительно ситуации в мире.