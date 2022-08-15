Кто родился 15 августа
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Кто родился 15 августа

Кто родился 15 августа

Дмитрий Станиславович Скриванов (51 год)

Член Комитета Государственной Думы по контролю. Образование — Пермский государственный университет имени А.М. Горького. До конца 90-х занимался частной юридической практикой в экономической сфере. С 2000 по 2016 год — депутат Законодательного собрания Пермского края, член политической партии «Единая Россия». С 2007 по 2011 год — первый заместитель председателя краевого Заксобрания. Бывший руководитель Фонда развития моногородов.

Егор Афанасьевич Борисов (68 лет)

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт. Доктор экономических наук. После окончания обучения начал работать механиком в родном районе и вырос до должности второго секретаря райкома КПСС и председателя районного совета народных депутатов. В апреле 2014 года назначен временно исполняющим обязанности Главы Республики Саха. В сентябре того же года был избран руководителем региона. Занимал пост госсоветника республики. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Дружбы, Почета.

В этот день также родились:

Микаэл Леонович Таривердиев (1931—1996)

Советский и российский композитор. Учился в музыкальной школе-десятилетке при Тбилисской консерватории по классу фортепиано, в музыкальном училище Тбилиси по классу композиции профессора Шалвы Мшвелидзе. Затем поступил в Ереванскую консерваторию, в которой проучился полтора года. С 1953 по 1957 год учился в Московском музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных (класс композиции А.И. Хачатуряна), дебютировал в Большом зале Московской консерватории, где его романсы исполнила Зара Долуханова. Написал музыку к 132 кинофильмам и ряду спектаклей, а также более 100 песен и романсов. Полностью его музыкальное наследие еще не извлечено из личного архива. Наибольшую известность Таривердиеву принесла музыка к кинофильмам, прежде всего — «Семнадцать мгновений весны», «Ирония судьбы, или С легким паром!». Заслуженный деятель искусств РСФСР. Народный артист РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР.

Екатерина Сергеевна Васильева (77 лет)

Советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, монтажер. В 1962 году Екатерина поступила во ВГИК (мастерская Владимира Белокурова), в 1967 году окончила его и сразу была принята в труппу Московского драматического театра имени М Н. Ермоловой, в котором прослужила до 1970 года. Первые главные кинороли в фильмах «Солдат и царица», «Адам и Хева». В 1993 году актриса решила оставить сцену и кинематограф, ушла служить в храм до 1996 года. Вернулась в кино, сыграв в телесериалах «Королева Марго» и «Графиня де Монсоро». В августе 2021 года приняла постриг в Троице-Одигитриевском ставропигиальном женском монастыре Зосимова Пустынь в Новой Москве, в иночестве получила имя Василиса.

Алексей Николаевич Крылов (1863—1945)

Русский и советский математик, механик и кораблестроитель; академик Петербургской АН / РАН / АН СССР; профессор Морской академии; генерал флота, генерал для особых поручений при морском министре Российской империи. Член Санкт-Петербургского математического общества. Почетный член иностранных научных и инженерных обществ. Основатель современной русской школы кораблестроения, развитой Папковичем, Поздюниным, Шиманским и другими учеными. Автор классических работ по теории колебания корабля на волнении, по строительной механике корабля, теории вибрации судов и их непотопляемости, по теории гироскопов, внешней баллистике, математическому анализу и механике в приложении к кораблестроению, по истории физико-математических и технических наук. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии.

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По материалам: pnp.ru

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