Куда пропала Бузова?
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Куда пропала Бузова?

Куда пропала Бузова?

На днях Ольга Бузова напугала своих фанатов неожиданным исчезновением. Она улетела на вертолете в горы и обещала, что будет ежедневно выходить на связь, но сама пропала на полнедели. К счастью, четыре дня спустя артистка все же объявилась.

Все эти дни поклонники искренне переживали за певицу и телеведущую. Они закидывали сообщениями ее пиар-менеджера Антона Бо, но тот твердил, что ничего не знает, а подопечная не выходит на связь и с ним. Правда, некоторые звезды язвили, что было бы неплохо, если бы Бузова подольше отсутствовала. Но экс-ведущую «Дом-2» хватило только на несколько дней.

В понедельник Ольга, наконец, появилась в соцсетях и опубликовала свежее видео. Бузова в купальнике стоит на яркой зеленой полянке на фоне гор, а вокруг нее ходят три лошади. Ольга в восхищении смотрит на животных и изящно двигает телом и руками. Возможно, это отрывок из будущего клипа.


Никаких комментариев по поводу видео, а также своего исчезновения из сетей, Бузова не дала. Она лишь коротко сообщила на личной социальной страничке:

«Мои хорошие, я вернулась. У меня все великолепно! Все, что произошло в горах, останется в моей памяти навсегда. Я счастлива, я вас люблю».


Отметим, что Ольга буквально живет с телефоном в руках, снимая десятки сториз за день и показывая каждый свой шаг. Поэтому фанаты и удивились, что их любимица исчезла из сетей на столь длительный срок. Одни решили, что это очередной пиар, другие – что с Ольгой что-то случилось. Но в любом случае, ждать пришлось недолго. Теперь поклонники ждут от звезды объяснений.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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