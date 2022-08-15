Майкл Сэйлор назвал правильным решение MicroStrategy инвестировать в биткоин
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Майкл Сэйлор назвал правильным решение MicroStrategy инвестировать в биткоин

Майкл Сэйлор назвал правильным решение MicroStrategy инвестировать в биткоин


Покупка первой криптовалюты в качестве резервного актива была оправданной, в будущем биткоин подтвердит свою надежность. Об этом заявил экс-глава MicroStrategy Майкл Сэйлор в интервью Stansberry Research.



«После принятия стратегии мы знали, что будем терять 20% своей покупательной способности резервов в год, если станем их хранить на банковском счете. Мы могли страдать […], но сели в спасательную шлюпку первой криптовалюты с пониманием, что нас будет швырять в океане, но мы не утонем и оценим со временем этот шаг», — подчеркнул Сэйлор.


Биткоин-максималист заявил, что спустя два года после первых инвестиций на сумму $250 млн актив превзошел конкурентов.


«Первая криптовалюта выросла в цене на 101%, S&P 500 — на 23%, Nasdaq — на 15%. Облигации подешевели на 12%, золото — на 15%, серебро — на 18%. Единственный инструмент, который показал лучшую динамику, — акции MicroStrategy (рост на 166%)», — пояснил он.


По словам Сэйлора, волатильность криптовалют повлияет только на краткосрочных инвесторов и публичные компании, а биткоин подходит далеко не всем. Те, кто купил монету в течение последних трех-шести месяцев, сидят в убытке, столкнувшись с последствиями ужесточения политики ФРС и крахом Terra.


«Инвестировать следует на срок не менее четырех лет. В идеале — это передача богатства из поколения в поколение. Метрика, которая это подтверждает, — скользящая средняя за четыре года», — объяснил Сейлор.


По состоянию на 30 июня 2022 года MicroStrategy владеет 129 698 ВТС (почти $4 млрд на момент написания). 


Напомним, в начале августа Сэйлор ушел с должности CEO компании, сохранив за собой пост председателя совета директоров.


Ранее он неоднократно называл первую криптовалюту самой надежной вещью в нестабильном мире и глобальным резервным активом.


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По материалам: ForkLog

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