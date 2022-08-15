МЧС предупреждает о грозах и сильном ветре в Иркутской области 16 августа
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МЧС предупреждает о грозах и сильном ветре в Иркутской области 16 августа

МЧС предупреждает о грозах и сильном ветре в Иркутской области 16 августа

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 августа в южных, северных и верхнеленских районах ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, порывы северо-западного ветра 15-20 метров в секунду. Об этом предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Главное управление МЧС России по Иркутской области обращается к населению с просьбой принять необходимые меры предосторожности. Не планируйте туристические походы по маршрутам, где прогнозируется ухудшение погодных условий. Завершите поход, чтобы не подвергаться риску происшествий. При чрезвычайной ситуации или угрозе жизни и здоровью необходимо обращаться на единый номер вызова экстренных служб 112. В случае пожаров и происшествий звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.

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По материалам: irk

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