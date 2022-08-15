Microsoft рассказала Sony, как сделать подписку Playstation Plus привлекательнее
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Microsoft рассказала Sony, как сделать подписку Playstation Plus привлекательнее

Microsoft рассказала Sony, как сделать подписку Playstation Plus привлекательнее


СМИ и игроки продолжают изучать документы, которые Microsoft и другие издательства подают в ответ на запросы антимонопольных органов, проверяющих сделку между американской корпорацией и Activision Blizzard. Ранее из таких документов в Бразилии стало известно немало интересного, например, что Sony считает Call of Duty игрой, у которой нет равных. В тех же документах Microsoft заявила, что Sony до сих пор не смирилась с необходимостью конкурировать с Game Pass.

Еще на одну интересную деталь из документов обратили внимание игроки. В документах есть совет от Microsoft для Sony, использование которого, как отмечает американская корпорация, способно сделать подписку Playstation Plus более привлекательной:

Sony могла бы еще эффективнее использовать высокое качество своих игр от собственных разработчиков, если бы игры добавляли в день премьеры в сервис Playstation Plus. Подобная стратегия позволила бы не только ускорить рост площадки, но и стала бы эффективным ответом на конкуренцию со стороны Game Pass или любых других игровых сервисов по подписке. Можно сказать, что таким образом подписка Playstation Plus превратилась бы в еще более привлекательное предложение, в том числе на фоне альтернатив от других издательств.

Там же Microsoft отмечает, что игровая аудитория Sony выиграла бы от решения японской корпорации добавлять игры в Playstation Plus в день релиза.

Напомним, ранее компания Sony говорила, что добавлять AAA-игры в подписочный сервис в день релиза «слишком рискованно».

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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