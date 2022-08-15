Microsoft заявила о нацеленной на страны НАТО «российской» киберугрозе
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Microsoft заявила о нацеленной на страны НАТО «российской» киберугрозе

Microsoft заявила о нацеленной на страны НАТО «российской» киберугрозеMicrosoft заявила о нацеленной на страны НАТО российской хакерской операции Seaborgium

Американская корпорация Microsoft заявила, что обнаружила хакерскую операцию Seaborgium, якобы созданную в России и нацеленную на людей и организации в странах НАТО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад компании.

«С начала 2022 года Microsoft исследовала кампании Seaborgium, нацеленные на более чем 30 организаций и личные аккаунты людей, преимущественно в странах НАТО, в особенности США, Великобритании, Балтии, государствах Северной и Восточной Европы», — говорится в документе.

По данным корпорации, атаки хакеров также были совершены против госсектора Украины, хотя страна и не являлась приоритетом злоумышленников.

В Microsoft добавили, что в кампании входят регулярные фишинговые операции, кражу учетных данных и информации. «Кроме того, проводятся атаки по взлому и публикации данных с целью формировать информационную картину в выбранных странах», — заявили там.

1 августа бывший лидер российской хакерской группировки Killnet, известный под псевдонимом KillMilk, объявил о начале серии кибератак на Lockheed Martin. Он пообещал опубликовать личные данные сотрудников компании и пригрозил им преследованием. К атаке на Lockheed Martin присоединилась группировка Killnet.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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