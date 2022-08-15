Минобороны РФ: в ДНР полностью освобожден населенный пункт Пески

В Министерстве обороны РФ подвели итоги 171 дня спецоперации на Украине. В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой Народной Республики, сообщается на сайте ведомства.

Ударами высокоточных ракет большой дальности морского и наземного базирования, а также реактивных систем залпового огня по резервам противника, в районе железнодорожной станции Гавриловка Харьковской области уничтожено свыше 70 и ранено более трёхсот военнослужащих 30-й механизированной бригады ВСУ. Движение на данном участке железной дороги полностью заблокировано.

Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 10-й горной штурмовой бригады в районе населенного пункта Переездное Донецкой Народной Республики уничтожено до 170-ти националистов и 12 единиц военной техники. В ходе наступательных действий союзных сил в районе населенного пункта Артёмовск Донецкой Народной Республики полностью уничтожены две роты 72-й механизированной бригады. В результате сосредоточенных огневых ударов по пунктам управления подразделений 66-й механизированной бригады и вооруженного формирования «Правый сектор» в районе населенного пункта Старые Терны Донецкой Народной Республики, уничтожено более 100 националистов и десять единиц военной техники.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка «HIMARS» и склад c боеприпасами к ней. В районе Доманёвки Николаевской области на вертолетной площадке уничтожены два вертолета Ми-24 воздушных сил Украины. Также поражены четыре пункта управления, живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 143 районах.

В рамках контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Соледар и Артёмовск, три артиллерийских взвода орудий «Акация», а также пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Майорск, Дзержинск, Звановка, Северск, Переездное, Яковлевка, Федоровка и Выемка Донецкой Народной Республики.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Центральное Николаевской области, Сулиговка, Шестаково и Дмитровка Харьковской области. Кроме того, сбиты в воздухе четыре реактивных снаряда «HIMARS» в районе Новой Каховки Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1736 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4297 танков и других боевых бронированных машин, 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3295 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4858 единиц специальной военной автомобильной техники.