Молодогвардейцы провели акцию протеста против сноса памятника "Освободителям Риги"

Вадим Карасев

Активисты "Молодой Гвардии" провели протестную акцию у здания посольства Латвии в Москве против решения о сносе памятника "Освободителям Риги". Об этом МГЕР сообщили в своем telegram-канале.

К акции присоединились более 100 человек.

«В годы Великой Отечественной войны наши деды и прадеды ценой собственных жизней боролись за свободу Латвии. А сегодня власти Риги хотят снести и полностью уничтожить памятник "Освободителям Риги". Это значит - забыть нашу общую историю. Мы категорически против таких решений. Поэтому сегодня мы вышли к посольству Латвии, чтобы в очередной раз напомнить их властям, какой ценой была завоевана Великая Победа», - сказал председатель МГЕР Антон Демидов.