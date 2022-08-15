Монеточка рассказала о своих чувствах перед родами
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Монеточка рассказала о своих чувствах перед родами

Монеточка рассказала о своих чувствах перед родами
Певица Монеточка вот-вот должна родить первенца. Лиза Монеточка в соцсетях рассказала о своих ощущениях перед родами. Звезда должна родить дочку со дня на день. Она впервые станет мамой. Как отметила Лиза Монеточка, сейчас она переживает не самый лучший период своей жизни. У нее все болит, тянет, ноет и колет.
«Каких-то явных признаков нет, продолжаем ждать. Я в нетерпении, в радостном предвкушении, страха нет вообще», — заметила звезда. Напомним, что Лиза Монеточка в декабре 2020 года вышла замуж за своего продюсера Виктора Исаева. В мае исполнительница рассказала, что находится уже на шестом месяце беременности. Она ждет девочку.
# Шоу-бизнес Монеточка
По материалам: z-aya

Последние новости

Аналитики зафиксировали первый отток из криптофондов за последние семь недель
Аналитики зафиксировали первый отток из криптофондов за последние
Баян дня: забавный случай на радио
Баян дня: забавный случай на радио
Филипп Киркоров пристроился сзади к суперзвезде
Филипп Киркоров пристроился сзади к суперзвезде
Монеточка рассказала о своих чувствах перед родами
Монеточка рассказала о своих чувствах перед родами
Садальский прошелся по Никите Михалкову
Садальский прошелся по Никите Михалкову
Солистка дуэта #2Маши оказалась в реанимации после травмы головы
Солистка дуэта #2Маши оказалась в реанимации после травмы головы
Политолог оценил привлекательность ДЭГ для молодежи
Политолог оценил привлекательность ДЭГ для молодежи
Eragarden-Shop - декоративные кашпо для цветов
Eragarden-Shop - декоративные кашпо для цветов
В Бодайбо мужчина перевернулся на внедорожнике, уходя от погони
В Бодайбо мужчина перевернулся на внедорожнике, уходя от погони
Что об убийстве пауков говорят в православии и исламе, народные приметы
Что об убийстве пауков говорят в православии и исламе, народные
Быстрые прокси для любых задач: где купить?
Быстрые прокси для любых задач: где купить?
Складные столы для дома: критерии при выборе и покупке
Складные столы для дома: критерии при выборе и покупке

Топ на сегодня

Стас Костюшкин после многолетней дружбы перестал общаться с Клявером
Стас Костюшкин после многолетней дружбы перестал общаться с Клявером
Брянская собирается приехать на Дом-2 для разборок с Самониной
Брянская собирается приехать на Дом-2 для разборок с Самониной
Концерт Галкина в Латвии: подробности
Концерт Галкина в Латвии: подробности
Топ-5 лучших фронт-киков в истории UFC
Топ-5 лучших фронт-киков в истории UFC
Сторонники PoW-форка Ethereum назвали его «неизбежным»
Сторонники PoW-форка Ethereum назвали его «неизбежным»

Еще по теме

Певица Монеточка вышла замуж за своего продюсера Виктора Исаева
Монеточка показала свой беременный живот
Беременная Монеточка боится, что ее разлюбил муж
Монеточка вышла замуж за продюсера, который старше ее на 11 лет