На каких пальцах и как правильно носить кольца, чтобы привлечь в свою жизнь деньги и удачу

Кольца являются наиболее распространенным украшением женщин. Чтобы они притягивали в жизнь удачу и деньги, необходимо знать, какие выбирать и на каком пальце их носить. Неправильно подобранное украшение может привлечь много бед и несчастья.

Как носить кольца для привлечения денег и удачи

Каждый палец отвечает за определенную энергетику, поэтому чтобы притянуть в свою жизнь то, чего не хватает, нужно правильно надеть кольцо. За удачу и достаток отвечают средний и указательный пальцы.

Золото считается лучшим материалом, позволяющим привлекать финансовое благополучие. Украшения, изготовленные из него, помогают повысить мотивацию человека. Люди, которые носят такие кольца, уверены в себе.





Золотые кольца необходимо носить на среднем и безымянном пальцах, тогда они принесут человеку больше пользы. В данном случае энергетика украшения будет лучше перетекать к человеку.

Чтобы усилить свой авторитет, а также добиться расположения какого-то человека, необходимо носить кольца на указательном пальце.

Для улучшения своего финансового положения необходимо носить кольцо на безымянном пальце левой руки.

Кроме всего прочего, золотые кольца помогут повысить лидерские качества, быстрее принимать любые решения, а также придадут решительность и уверенность. Невзирая на то, что от золотого кольца много пользы, все время носить их не рекомендуется, потому что это может привести к утрате энергии.

Какие кольца носить, чтобы укрепить здоровье

Чтобы сохранить и улучшить состояние своего здоровья, необходимо носить кольца из серебра. Они помогут не только укрепить биополе человека, но еще и защитят от токсичных людей, сглаза и порчи.

Кольца из платины обладают гармонизирующей силой. Они сделают человека более спокойным, а его расход энергии будет не слишком сильным. С таким кольцом человек будет меньше уставать и чувствовать себя лучше.





Большую пользу здоровью оказывают циркониевые и титановые кольца. Они помогают нормализовать артериальное давление, укрепить иммунитет, избавиться от мигрени и вирусных заболеваний. Такие кольца позволяют снизить болевые ощущения, а также ускорить восстановление после тренировок. Именно поэтому лучше всего носить их на мизинце или большом пальце.

Какие кольца можно носить для привлечения любви

Успех в любовной сфере делает человека счастливым. В данном случае можно надеяться на помощь колец из разного материала. Золотые украшения помогут придать привлекательности. Именно поэтому их необходимо надевать перед встречей или свиданием. Это актуально не только для женщин, но и для мужчин. Чтобы вызвать симпатию у противоположного пола, кольца необходимо носить на среднем или безымянном пальце.





Отправляясь на свидание, можно еще надеть платиновые кольца. Они позволят развить шестое чувство, придадут уверенность и помогут определить, насколько честен собеседник.

Создать крепкую связь со второй половинкой помогут кольца, сделанные из мельхиора. Такие украшения рекомендуется носить людям, которые уже состоят в отношениях.

Всегда важно помнить о том, что чужие кольца носить запрещено. Украшения будут помогать только тому человеку, которому принадлежат.