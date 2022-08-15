Надежда Бабкина показала внучку – именинницу, которая растет ее копией

72-летняя певица Надежда Бабкина проводит отпуск с семьей, в том числе и с тремя внуками, на даче. Надежда Бабкина после слухов о расставании с молодым возлюбленным Евгением Гором уехала на дачу. Здесь артистка занимается благоустройством дворика, лично высаживая цветы. Надежда Георгиевна гордится своей работой на дачном участке. «Лето проводим всей семьей на даче. Какое это удовольствие, мои дорогие, усевшись в дачное плетёное кресло, вдыхать чистый воздух, наслаждаться пением птиц, любоваться удивительной красоты розами и гортензией, высаженными когда-то собственными руками… А как приятно в собственном саду сорвать прямо с ветки свежее яблочко или черешню!» — делилась звезда. Вместе с Бабкиной на даче отдыхают и ее внуки. У артистки их трое. В них знаменитость души не чает и проводит с ними время, как только выдается свободная минутка. Накануне внучка Вера праздновала свой день рождения. Это событие Надежда Георгиевна решила запечатлеть на фото. Артистка снялась в объятиях внучки. Было видно, что певица безмерно счастлива быть рядом с малышкой. Надежда Георгиевна отметила, что девочка растет похожей на нее.«Вера – совершенно уникальная девочка. С одной стороны, она ласковая, нежная и очень душевная, как принцесса. Вокруг нее всегда собираются другие детишки. Она также, как и я, в любой компании становится центром притяжения. С другой стороны, Верочка настоящая сорвиголова. И эту черту она тоже унаследовала у меня. Вера гоняет в футбол, забивает голы, а в ее комнате висит боксерская груша. При этом она великолепно рисует. Цвета использует яркие, сочные, выплескивая на лист бумаги свои фантазии и эмоции. Красивая у нее душа, раздольная», — восхитилась внучкой певица. Поклонники присоединились к поздравлениям Бабкиной, а также отметили, как молодо и свежо она выглядит. «Вы такая красавица!», «Вы — удивительная женщина! С годами становитесь только краше», «Красотки!», «Свежа как майская роза!» — не поскупились на комплименты фанаты.