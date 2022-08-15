Напоминаем: Сегодня последний день, чтобы забрать эти 2 игры по Games With Gold
Сегодня, 15 августа, последний день, когда игроки могут забрать два проекта по Games With Gold, доступных для «золотых» подписчиков сервиса Xbox Live. Игрокам дается последняя возможность забрать к себе на аккаунт проекты Relicta и Saints Row 2 (работает на Xbox One и Xbox Series X | S по обратной совместимости с Xbox 360).
Relicta
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Relicta
Relicta — основанная на законах физики головоломка с видом от первого лица. Раскройте тайны базы «Чандра», меняя магнетизм и гравитацию.
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Saints Row 2
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Saints Row 2
Помогите Святым с 3-й стрит вернуть свой город во взрывном продолжении хита 2006 года! В игре Saints Row 2 вы создаете и развиваете неповтор…
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